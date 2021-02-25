В Брянске приступают ко второму этапу строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2, сообщает RosTender.info.

Администрация Брянска объявила тендер по выбору подрядчика для продолжения работ по созданию дороги. Максимальная цена контракта с победителем составляет 938,2 млн рублей, средства поступят из городского и областного бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 10 марта, в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Строительство будет вестись в районе понтонного моста через реку Десна в Советском районе Брянска. Протяженность новой магистральной дороги составит 594 метра, она будет включать мост длиной 270 метров. Ширина проезжей части по проекту насчитывает 22 метра, разрешенная скорость на дороге будет составлять 70 км в час. Как ожидается, дорогу-дамбу сдадут в конце марта 2023 года.

Дорога Брянск 1 - Брянск 2 призвана разгрузить транспортную нагрузку на центр Брянска, а дамба защитит город от паводков. Строительство объекта ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

