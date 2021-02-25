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"Россети Северный Кавказ" в 2021 году отремонтируют 5,2 тысячи энергообъектов в СКФО

Россети Северный Кавказ в 2021 году отремонтируют 5,2 тысячи энергообъектов в СКФО

25 февраля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» в текущем году проведут плановый ремонт порядка 5,2 тысячи энергообъектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В том числе 36 силовых трансформаторов и порядка 2,2 тысячи коммутационных аппаратов на питающих центрах 35-110 кВ, почти 3 тысячи трансформаторных подстанций (ТП) 0,4-10 кВ.

Самый большой объем работы запланирован на Ставрополье: 1 267 коммутационных аппаратов, 1 276 ТП. 

В Кабардино-Балкарии специалистам предстоит ремонт 187 коммутационных аппаратов и 98 трансформаторных подстанций. 
В зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в план технического обслуживания и ремонта включены 159 коммутационных аппаратов и 186 трансформаторных подстанций. 

В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики вернут 193 коммутационным аппаратам и 126 ТП. 
Энергетики филиала «Ингушэнерго» отремонтируют 16 коммутационных аппаратов и 109 трансформаторных подстанций. 
Объем запланированных работ в Дагестане - 242 коммутационных аппарата и 342 ТП. 

Энергетики Чеченской Республики проведут ремонт 132 коммутационных аппаратов и 750 трансформаторных подстанций.
Выполнение работ позволит подготовить электросетевой комплекс макрорегиона к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур. 

«Для обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса специалисты ежедневно работают на опережение. Это непрерывный цикл – подготовка к прохождению зимних максимумов, пожароопасного периода, грозовой активности, паводков. Мы в полной мере осознаем высокую степень экономической и социальной значимости нашей работы. Именно поэтому все мероприятия по обеспечению надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории ответственности компании выполняются в срок, в полном объеме и при строгом контроле качества», – подчеркнул первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. 

Отметим, большинство запланированных работ выполняются специалистами энергокомпании хозяйственным способом.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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