Школу с двумя бассейнами в Колпино сдадут в начале 2023 года

В городе Колпино Ленинградской области вскоре начнется строительство школы на 550 учеников, которую построят на месте старой школы №455 на Тверской улице, сообщает RosTender.info.

Фонд капитального строительства и реконструкции Ленинградской области объявила тендер на возведение школы. С победителем готовы заключить контракт на 1 млрд 55 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Предложения от строительных организаций принимают до 19 марта, после этого будут подведены итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, сначала подрядчику предстоит снести постройки по адресу Тверская, 13 «А». Здание новой школы и благоустроенную территорию, как ожидается, сдадут в январе 2023 года.

По проекту, здание образовательного учреждения будет включать 2 бассейна, один из них оборудуют подъемником для погружения в бассейн детей с ограниченными возможностями здоровья.

