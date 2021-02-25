В Москве реконструируют участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино. К работам на объекте приступят в начале второго квартала этого года, а завершат - в начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Департамента строительства столицы в четверг, 25 февраля.

В планах - реконструировать около 2 км дорог. Проектируемый участок проходит в границах деревни Зайцево и далее за пределами населенного пункта до границы Кокошкино. На объекте устроят земляное полотно, современную дорожную одежду, перенесут остановку общественного транспорта, устроят одноуровневую развязку с двумя разворотами, освещение, переустроят инженерные коммуникации. Для пешеходов построят пять нерегулируемых одноуровневых переходов. На каждом из них установят светофоры со светодиодной импульсной индикацией. Кроме того, на участке смонтируют 12 шумозащитных экранов протяженностью 1,3 км.

В настоящее время объявлены торги на строительство участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до Кокошкино. Согласно контракту, работы на объекте должны выполнить за 10 месяцев.

Как сообщается на портале Госзакупок, начальная стоимость договора по строительству участка Кокошкинского шоссе составляет 1,2 млрд рублей. Источником финансирования выступает бюджет Москвы. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 17 марта.