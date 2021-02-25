В Якутии реконструируют аэропорт "Полярный"

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропортового комплекса города Удачный в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Расположенный в 9 километрах от города аэропорт «Полярный», обеспечивающий ряд региональных рейсов, а также внутренние прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву, является запасным аэродромом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. Для эксплуатации расчетных типов воздушных судов - Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing 737-800 (по нагрузке на покрытие) требуется реконструкция всех элементов аэродрома «Полярного», усиление искусственной взлетно-посадочной полосы, устройство новых покрытий рулежных дорожек и перрона. Кроме того, сооружения летного поля исчерпали свой эксплуатационный ресурс, не соответствуют требованиям современных авиационных правил и не обеспечивают возможности приема современных воздушных судов, в связи с чем принято решение об их демонтаже.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы «Полярного». Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 м.

Также в ходе реализации проекта будет установлено новое ограждение, реконструирована патрульная дорога и рулежная дорожка РД-А на участке длиной 52 м в пределах спланированной части летной полосы и рулежной дорожки РД-В - в зоне сопряжения с ИВПП. После чего пройдет реконструкция части перрона длиной 157,50 м и участок рулежной дорожки РД-А в зоне сопряжения с реконструируемыми покрытиями перрона, часть перрона длиной 172,50 м и РД-А за пределами спланированной части летной полосы. Помимо этого здесь выполнят иные необходимые работы.

Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов.

Генеральная проектная организация – АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Застройщик - ФКП «Аэропорты Севера».

Фото: airports-online.ru