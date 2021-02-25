Восемь новых промышленных предприятий появятся в Москве

Восемь промышленных предприятий построят на столичных земельных участках, которые были переданы инвесторам без торгов в аренду под масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"15,8 гектара городской земли выделено в прошлом году инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Еще под один проект инвестор получил землю в этом году. На земельных участках, переданных в аренду на шесть лет, будут созданы более 240 тыс. квадратных метров производственных площадей", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в прошлом году город предоставил без торгов семь участков в аренду под масштабные инвестиционные проекты для строительства промышленных объектов, в которые планируется инвестировать более 27 млрд рублей, где будут созданы 9,7 тыс. рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты, по его словам, реализуются в Москве с 2016 года. За это время одобрено 39 проектов, по которым на территории более 92 гектаров появятся порядка 1,3 миллиона квадратных метров производственных площадей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что город выделил землю в том числе под производство по изготовлению хлебобулочных изделий и на строительство обувной фабрики.

"В рамках масштабных инвестиционных проектов предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство. В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Всего благодаря масштабным инвестиционным проектам в городе будут созданы более 23 тысяч рабочих мест, общий объем планируемых инвестиций по этим проектам должен превысить 80 млрд рублей.

Фото Е. Самарина. Mos.ru