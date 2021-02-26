Электросети Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО стали надежнее

«Россети Тюмень» по итогам 2020 года зафиксировали улучшение ключевых показателей надежности энергосистемы. Средняя длительность нарушений электроснабжения (SAIDI) снизилась на 20%, а частота инцидентов на точку поставки (SAIFI) сократилась на 15%.

Значительный эффект в повышение надежности энергокомплекса дали инвестиции в распределительные сети. За прошлый год энергетики заменили 284 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, более 5 400 изоляторов, отремонтировали 210 трансформаторных подстанций. В рамках программы реновации компания заменила 1 200 опор воздушных линий. По всем направлениям ремонта и реконструкции распредсетей работники «Россети Тюмень» фактически выполнили больший объем мероприятий, чем было запланировано изначально.

Сведение к минимуму рисков нарушения электроснабжения является приоритетной задачей производственного блока «Россети Тюмень». На поддержание энергообъектов в нормативном состоянии компания ежегодно направляет более 4 млрд рублей.

«Наши инвестиции в состояние основных производственных фондов направлены на повышение качества электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Чем больше мы отремонтируем сегодня, тем надежнее будет функционировать энергосистема компании завтра. По итогам прошлого года мы снизили показатели средней частоты и длительности нарушений электроснабжения. Эти результаты говорят сами за себя», – прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Сегодня энергетики внедряют все больше цифровых решений и элементов управления энергосистемой. Технологии призваны повышать эффективность различных производственных процессов, в том числе устойчивость энергообъектов к воздействиям любых внешних факторов. Вместе с оптимизацией алгоритмов оперативного реагирования это повышает надежность электроснабжения потребителей северо-восточной части УрФО.