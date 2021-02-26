Зачем компания тратит деньги на выставку?
26 февраля 2021, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Фото: Правительство Ульяновской области
В марте будет заключен госконтракт на строительство нового Губернаторского лицея нанотехнологий на 1100 мест в Димитровграде, а в конце месяца начнутся сами работы. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.
- Финансирование на эти цели предусмотрено. Это будет современная школа, оснащённая самым передовым оборудованием для учёбы. Поставил задачу проработать вопрос о включении будущего лицея в список базовых школ Российской академии наук, - сказал губернатор.
Он также отметил, что в графике строительства нужно предусмотреть все виды работ, включая план по благоустройству прилегающей территории - подъездные пути и пешеходные зоны должны быть максимально комфортными и безопасными.
Губернаторский лицей расположится в Первомайском районе Димитровграда, где сейчас активными темпами ведётся строительство нового микрорайона «Порт».
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