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Губернаторский лицей нанотехнологий в Димитровграде начнут строить в конце марта

Губернаторский лицей нанотехнологий в Димитровграде начнут строить в конце марта

26 февраля 2021, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: 73online.ru

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Фото: Правительство Ульяновской области

Фото: Правительство Ульяновской области

В марте будет заключен госконтракт на строительство нового Губернаторского лицея нанотехнологий на 1100 мест в Димитровграде, а в конце месяца начнутся сами работы. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.

- Финансирование на эти цели предусмотрено. Это будет современная школа, оснащённая самым передовым оборудованием для учёбы. Поставил задачу проработать вопрос о включении будущего лицея в список базовых школ Российской академии наук, - сказал губернатор.

Он также отметил, что в графике строительства нужно предусмотреть все виды работ, включая план по благоустройству прилегающей территории - подъездные пути и пешеходные зоны должны быть максимально комфортными и безопасными.

Губернаторский лицей расположится в Первомайском районе Димитровграда, где сейчас активными темпами ведётся строительство нового микрорайона «Порт».

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Источник: 73online.ru

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