Фото: Правительство Ульяновской области

В марте будет заключен госконтракт на строительство нового Губернаторского лицея нанотехнологий на 1100 мест в Димитровграде, а в конце месяца начнутся сами работы. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.

- Финансирование на эти цели предусмотрено. Это будет современная школа, оснащённая самым передовым оборудованием для учёбы. Поставил задачу проработать вопрос о включении будущего лицея в список базовых школ Российской академии наук, - сказал губернатор.

Он также отметил, что в графике строительства нужно предусмотреть все виды работ, включая план по благоустройству прилегающей территории - подъездные пути и пешеходные зоны должны быть максимально комфортными и безопасными.

Губернаторский лицей расположится в Первомайском районе Димитровграда, где сейчас активными темпами ведётся строительство нового микрорайона «Порт».