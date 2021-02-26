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Минстрой России пересмотрел правила проектирования железнодорожных вокзальных комплексов

Минстрой России пересмотрел правила проектирования железнодорожных вокзальных комплексов

26 февраля 2021, 10:55
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Минстрой России актуализировал Свод правил 417 «Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования». Исходный документ был разработан на основе ведомственных норм технологического проектирования железнодорожных вокзалов дальнего и пригородного сообщения, изданных в 1998 и в 1987 годах соответственно, и требовал изменения с учетом современных технологий и принципов организации железнодорожных перевозок.

«В ходе работы над документом были учтены принципы проектирования вокзальных комплексов Чехии, Швеции, Нидерландов. В соответствии с мировыми трендами в организации мобильности, были разработаны новые разделы с требованиями к привокзальной площади, перронам, платформам, вспомогательным зданиям и сооружениям. И документ получил новое название – СП 417 «Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования»», - рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

В основу актуализации также был взят разработанный РУТ (МИИТ) и утвержденный ОАО РЖД «Типовой технологический процесс работы железнодорожного вокзального комплекса», который является основой для разработки технологического процесса функционирования железнодорожных вокзальных комплексов сети ОАО «РЖД».

«В актуализированный документ включены планировочные требования к различным зонам привокзальной площади, требования к перронам, платформам, пешеходным переходам и турникетам. К передовым технологиям, учтенным положениями свода правил, относятся требования к различным видам кассового оборудования, технологическому оснащению помещений полиции, к системам информации, адаптации оборудования железнодорожных вокзальных комплексов для маломобильных групп населения. Данные нормы проектирования применимы к объектам с расчетной вместимостью более 50 пассажиров», - подчеркнула главный специалист АО «ЦНИИПромздания» Юлия Кашулина.

Обновленный СП также дополнен положениями о составе железнодорожных вокзальных комплексов и их классификацией, требованием пожарной безопасности для помещений религиозного назначения и нормативами по размещению зала ожидания повышенной комфортности и зала ожидания официальных лиц и делегаций.

В то же время, из СП исключены излишние ограничения, применяемые в настоящее время в неофициальных рекомендательных документах и инструкциях. Например, в нормах общесоюзного типового проектирования (ОНТП) было дано определение ширины платформы, где возможен безостановочный пропуск поездов со скоростями свыше 140 км/ч по пути смежному с платформой. В актуализированном СП 417 предусмотрена зависимость этого значения от вида платформы (низкая или высокая) и максимальной скорости проезда поездов. Для установления такой зависимости были проведены испытания на полигоне высокоскоростного обращения ОАО РЖД.

«В документе установлены дополнительные требования к инженерным системам с учетом создания интегрированной информационной системы: построение звука, информационные стойки, статическая и динамическая навигации для пассажиров, Wi-Fi. Для информирования пассажиров предусматриваются: визуальная оперативная информация, стационарная информация на базе международных графических символов – пиктограмм, радио- и телеоповещение. Зоны обслуживания малобильных групп населения оборудуются системами улучшения слышимости для людей с нарушением слуха – индукционными системами. Для инвалидов по зрению предусмотрено оборудование, дублирующее визуальную информацию аудиоинформацией», - рассказал директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.

Кроме того, предусмотрены требования к геометрическим параметрам платформ с учетом доступности маломобильных групп населения, к зонам ожидания и прохода, наличию в зонах ожидания мест для зарядки мобильных устройств, размещению вендинговых автоматов, банкоматов и иных терминалов, визуальной доступности табло прибытия и отправления поездов из любой точки помещения. Дополнительно учтены обновленные эпидемиологические требования к организациям общественного питания по СанПиН 2.3/2.4.3590–20.

Дмитрий Волков подчеркнул, что внедрение новых положений СП 417 даст возможность повышения эксплуатационных показателей зданий и сооружений железнодорожных вокзальных комплексов при обеспечении пользовательского удобства для пассажиров и персонала, обеспечит повышение пожарной и комплексной безопасности, включая транспортную безопасность и безопасность зданий и сооружений, позволит избежать спорных проектных решений.

Работа по актуализации СП 417 организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторским коллективом АО «ЦНИИПромзданий» при активном взаимодействии с ОАО РЖД и РУТ (МИИТ).

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Источник: Минстрой России

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