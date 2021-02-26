Республика Адыгея в 2021-2020 годах дополнительно получит из федерального бюджета 3,47 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне, 25 февраля, прошло заседание Правительства РФ, на котором было принято решение направить 69 субъектам 100 млрд рублей на дорожные работы. В список регионов вошла и Адыгея: республике в 2021-2022 годах выделят 3,47 млрд рублей.

Как отметил глава региона Мурат Кумпилов, дополнительное финансирование позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры, которые имеют серьезное значение не только в масштабах региона, но и всей страны.

«При поддержке федерального центра в республике идёт планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов юга России. В минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог», - отметил Мурат Кумпилов.

В текущем году 165,5 млн рублей направят на ремонт республиканских и межмуниципальных дорог, а также улично-дорожной сети городских агломераций. Еще 1,1 млрд рублей пойдет на строительство развязки на трассе «Энем - Новобжегокай» в Тахтамукайском районе. Что касается автодороги «Обход города Майкопа», то на ее строительство (2 и 3 очереди) в 2021 году направят 600 млн рублей, а в 2022 году - 1,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Адыгеи, в конце декабря прошлого года Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством России утвердила распределение средств межбюджетных трансфертов на 2021-2023 годы на два объекта. Так, на строительство транспортной развязки на трассе «Энем - Новобжегокай» на текущий год было утверждено 200 млн рублей, на 2022 год - 400 млн рублей, на 2023 год - 200 млн рублей. На возведение дороги в обход Майкопа выделят 1,4 млрд рублей в 2023 году.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Марина Семенова