Представляем седьмой выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Рады представить вашему вниманию седьмой выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №7:

Система обращения низкоуглеродных сертификатов в России будет отвечать международным стандартам

Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект по обращению низкоуглеродных сертификатов в России будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

«Проект внесен в Правительство РФ. Мы надеемся, что он в весеннюю сессию попадет в Государственную Думу, потому что есть понимание, что этим нужно заниматься, вопрос в деталях», – сказал Андрей Максимов.

По его словам, система обращения сертификатов в России будет в полной мере отвечать международным стандартам.

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Ростовская область готова предложить инвесторам 15 территорий для создания ветропарков

Ростовская область готова предложить инвесторам 15 территорий для создания ветропарков. Об этом сообщил генеральный директор агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

По его словам, все территории обладают необходимыми характеристиками для создания новых ветроэлектростанций (ВЭС).

В 2020 году регион вышел на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт.

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Екатерина Грушевенко рассказала, чем обусловлен интерес к низкоуглеродному транспорту

28 января 2021 года гостем проекта ЭПР «Открытое интервью» стала эксперт Центра энергетики Московской школы управления «СКОЛКОВО» Екатерина Грушевенко. Она рассказала, чем обусловлен столько высокий интерес к низкоуглеродному транспорту и пояснила, какой транспорт может считаться таковым.

В частности, Екатерина Грушевенко напомнила, что транспортный сектор, по сути, является основным потребителем нефти на сегодняшний день. Именно на него приходится порядка 93-95% всей потребленной нефти. При этом выбросы транспортного сектора в общей эмиссии парниковых газов оцениваются примерно в 20%, что достаточно много.

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Полигон возобновляемой энергетики НИУ "МЭИ" пополнился ветроэнергетической установкой

На полигоне возобновляемой энергетики НИУ "МЭИ" введена в эксплуатацию уникальная учебно-экспериментальная ветроэнергетическая установка (ВЭУ). Запуск энергообъекта был выполнен в рамках программы создания лабораторной и научной базы для исследования процессов проектирования и эксплуатации энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников энергии, которую наш университет осуществляет совместно с ПАО "РусГидро".

Учебно-экспериментальная ветроэнергетическая установка НИУ "МЭИ" представляет собой комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Ветроагрегат, являясь основной частью ВЭУ, состоит из горизонтальноосевого трехлопастного ветродвигателя, размещённого на валу электромеханического синхронного генератора на постоянных магнитах; высота свободностоящей башни ВЭУ — 12 метров. Инвертор ВЭУ осуществляет отслеживание точки максимальной мощности ветроколеса, обеспечивая выдачу максимально возможной в имеющихся ветровых условиях выработки электроэнергии в сеть НИУ "МЭИ".

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ACWA Power построит в Узбекистане одну тепловую и две ветровые электростанции на условиях ГЧП

Саудовская ACWA Power построит в Республике Узбекистан одну тепловую и две ветровые электростанции. Общая стоимость проектов составит $2,5 млрд. Они будут реализованы на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Министерство энергетики и компания ACWA Power провели церемонию начала строительства Сырдарьинской ТЭС мощностью 1500 МВт. После чего были подписаны два СЗЭ и Инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, расположенным в Бухарской и Навоийской областях», - сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

Реализация этих трех проектов является залогом требуемого наращивания энергетических мощностей Узбекистана, так как ожидается, что к 2030 году потребление электроэнергии достигнет 110 млрд. кВт.ч.

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Декарбонизация, энергетический переход и достижение климатических целей

ПАО «РусГидро» в контексте тенденций декарбонизации и энергетического перехода, февраль 2021 года - ссылка.

Вклад Росатома в устойчивое развитие и достижение климатических целей: общая информация, февраль 2021 года - ссылка.