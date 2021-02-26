Премия "КонТЭКст" принимает заявки до начала апреля

Оргкомитет премии Национальной межотраслевой премии «КонТЭКст» продолжает принимать проекты на участие в конкурсе на лучший коммуникационный проект, лучшего эксперта ТЭК и промышленности, лучшей публикации о проблемах отрасли. Премия проводится Центром развития коммуникаций ТЭК и Комитетом по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Прием заявок - до 1 апреля 2021 года.

В работе Оргкомитета и жюри принимают участие ведущие эксперты коммуникационной отрасли страны, представители коммуникационного блока крупнейших компаний России, лучшие журналисты и редакторы СМИ, лучшие эксперты энергетики и промышленности.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

Одна из задач премии выявление и популяризация лучших коммуникационных практик компаний, содействие росту профессионализма специалистов пресс-служб и HR подразделений компаний, формирование стандартов качества в профессии, повышение значимости коммуникационной деятельности компаний.

Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.

На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:

Лучшая коммуникационная деятельность

Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта

Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала

Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию

Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения

Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий

Проекты по развитию территорий

Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности

Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления

Проекты по работе с потребителями

Благотворительные проекты

Проекты по антикризисному PR

Имиджевые PR-проекты

Социальные проекты

Образовательные проекты

Digital -проекты

Проекты, посвященные 75-летию Победы

Корпоративные СМИ

Корпоративные календари

Проекты по корпоративному волонтерству

Лучшие практики внутренних коммуникаций

Лидер коммуникаций

Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, государственных ведомств.

Заполнить заявку и регистрационную форму можно на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/

Заявки и регистрационные формы можно также направлять на адрес: info@esipova.ru

Премию «КонТЭКст» традиционно поддерживают официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Международная рекламная ассоциация (IAA)

Гильдия маркетологов России;

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Союз нефтегазопромышленников России;

Центр социального проектирования «Платформа»;

РСПП РФ;

ТПП РФ;

МТПП;

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный Телеграм-партнер: EnergyToday

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.

Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook : https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru