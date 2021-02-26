Премия "КонТЭКст" принимает заявки до начала апреля

Зачем компания тратит деньги на выставку?
26 февраля 2021, 09:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
Оргкомитет премии Национальной межотраслевой премии «КонТЭКст» продолжает принимать проекты на участие в конкурсе на лучший коммуникационный проект, лучшего эксперта ТЭК и промышленности, лучшей публикации о проблемах отрасли. Премия проводится Центром развития коммуникаций ТЭК и Комитетом по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
Прием заявок - до 1 апреля 2021 года.
В работе Оргкомитета и жюри принимают участие ведущие эксперты коммуникационной отрасли страны, представители коммуникационного блока крупнейших компаний России, лучшие журналисты и редакторы СМИ, лучшие эксперты энергетики и промышленности.
Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.
Одна из задач премии выявление и популяризация лучших коммуникационных практик компаний, содействие росту профессионализма специалистов пресс-служб и HR подразделений компаний, формирование стандартов качества в профессии, повышение значимости коммуникационной деятельности компаний.
Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.
На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:
Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, государственных ведомств.
Заполнить заявку и регистрационную форму можно на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/
Заявки и регистрационные формы можно также направлять на адрес: info@esipova.ru
Премию «КонТЭКст» традиционно поддерживают официальные партнеры конкурса:
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info
Официальный Телеграм-партнер: EnergyToday
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.
Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.
Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/
Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook: https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts
Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru
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