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Премия "КонТЭКст" принимает заявки до начала апреля

Премия КонТЭКст принимает заявки до начала апреля

26 февраля 2021, 09:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК

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Оргкомитет премии Национальной межотраслевой премии «КонТЭКст» продолжает принимать проекты на участие в конкурсе на лучший коммуникационный проект, лучшего эксперта ТЭК и промышленности, лучшей публикации о проблемах отрасли. Премия проводится Центром развития коммуникаций ТЭК и Комитетом по коммуникациям в ТЭК  Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Прием заявок - до 1 апреля 2021 года.

В работе Оргкомитета и жюри принимают участие ведущие  эксперты коммуникационной отрасли страны, представители коммуникационного блока крупнейших компаний России, лучшие журналисты и редакторы СМИ, лучшие эксперты энергетики и промышленности.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

Одна из задач премии выявление и популяризация лучших коммуникационных практик компаний, содействие росту профессионализма специалистов пресс-служб и HR подразделений компаний, формирование стандартов качества в профессии, повышение значимости коммуникационной деятельности компаний.

Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.

На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:

  • Лучшая коммуникационная деятельность
  • Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта
  • Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала
  • Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию
  • Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения
  • Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий
  • Проекты по развитию территорий
  • Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности
  • Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления
  • Проекты по работе с потребителями
  • Благотворительные проекты
  • Проекты по антикризисному PR
  • Имиджевые PR-проекты
  • Социальные проекты
  • Образовательные проекты
  • Digital -проекты
  • Проекты, посвященные 75-летию Победы
  • Корпоративные СМИ
  • Корпоративные календари
  • Проекты по корпоративному волонтерству
  • Лучшие практики внутренних коммуникаций
  • Лидер коммуникаций
  • Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, государственных ведомств.

Заполнить заявку и регистрационную форму можно на новом сайте премии:  https://konkurs-tek.ru/

Заявки  и регистрационные формы  можно также направлять на адрес:  info@esipova.ru 

Премию «КонТЭКст» традиционно поддерживают официальные партнеры конкурса:

  • Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);
  • Союз журналистов России;
  • Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным  медиа России (АКМР);
  • Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);
  • Международная рекламная ассоциация (IAA) 
  • Гильдия маркетологов России;
  • Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
  • Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;
  • МГИМО (У) МИД РФ;
  • РГУ нефти и газа им. Губкина;
  • НИУ МЭИ;
  • РУДН;
  • Проект «Надежный партнер»;
  • Союз нефтегазопромышленников России;
  • Центр социального проектирования «Платформа»;
  • РСПП РФ;
  • ТПП РФ;
  • МТПП;
  • Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»


Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер:  МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер:  «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный Телеграм-партнер: EnergyToday

Премии «КонТЭКст»  оказывают информационную  поддержку  более 20 отраслевых СМИ.

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.

Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии:   https://konkurs-tek.ru/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook:  https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru

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Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК

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