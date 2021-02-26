АО «РЖДСтрой» объявило три тендера на развитие Ванинско-Совгаванского железнодорожного узла на территории Хабаровского края, сообщает RosTender.info.

Самый крупный касается выполнения комплекса строительно-монтажных работ в рамках проекта по развитию Ванинско-Совгаванского железнодорожного узла. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 1 млрд 929,4 млн рублей. Итоги тендера подведут 19 марта.

В рамках второго тендера будут устроены СЦБ (совокупность технических средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов) и сети связи в приемоотправочном парке Ванино. Стоимость работ оценивается в 474,7 млн рублей, победителя тендера назовут 23 марта.

Победителю третьего тендера предстоит заняться устройством СЦБ и связи Парк Ванино - Новый район. С победителем готовы заключить контракт на 217 млн рублей, итоги закупки подведут 24 марта.

Ванинско-Совгаванский железнодорожный узел обслуживает морской торговый порт Ванино, морскую паромную переправу Ванино – Холмск, промышленность и население Ванинско-Совгаванского районов. В рамках его развития с 2019 года ведется подготовка станций Ванинско-Совгаванского железнодорожного узла к перспективному грузопотоку с учетом местной грузовой работы на период до 2030 года. Первый этап строительства включает в себя реконструкцию приемоотправочного парка Ванино и парка Ванино – Новый Район.

