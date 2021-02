Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США совместно с Североамериканской корпорацией по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC), ответственной за разработку и контроль над соблюдением стандартов надежности, начали официальное расследование действий системных операторов Midcontinent ISO, SPP и ERCOT, в операционную зону которых входят энергосистемы штатов Среднего Запада и Юга, в условиях экстремальных холодов с 14 по 19 февраля текущего года. Собственное расследование действий системного оператора по распоряжению губернатора также проведут власти штата Техас.

Midcontinent ISO (MISO)* после прохождения вечернего пика нагрузки и веерных отключений потребителей 18 февраля объявил о прекращении режима чрезвычайной ситуации (Maximum Generation Event)** с 11:00 19 февраля для южных штатов. Режим повышенной готовности, включая приостановление работ по плановому техобслуживанию (Conservative Operations), сохранялся MISO до 16:00 20 февраля. Корпорация Southwest Power Pool (SPP)*** уже в 9:30 18 февраля заявила об отмене оповещений о чрезвычайной ситуации (Energy Emergency Alert****), вместе с тем по аналогии с операционной зоной MISO до 10:00 20 февраля действовал режим повышенной готовности. Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), выполняющий функции системного оператора почти на всей территории штата Техас, восстановил энергоснабжение потребителей после массовых отключений к вечеру 19 февраля, при сохранении требований об экономии электроэнергии. В тот же день в 20:40 было объявлено о восстановлении нормального режима работы.

Официально заявленной целью совместного расследования FERC и NERC, которое должно начаться в ближайшие дни, является выявление проблем в работе объектов, формирующих «каркас» национальной энергосистемы (bulk power system, BPS), и по возможности выработка решений для их устранения. Применительно к Техасу такой подход может подразумевать и оценку целесообразности дальнейшей работы энергосистемы штата (ERCOT Interconnection) в изолированном режиме от двух соседних объединенных зон – Западной и Восточной (Western & Eastern Interconnections), – если по итогам расследования будут сделаны выводы о взаимосвязи между текущей моделью работы ERCOT и сложностями с энергоснабжением потребителей в экстремальных условиях.

Один из вопросов, который будет изучен в рамках расследования, касается возможных нарушений на рынках электроэнергии и природного газа в Техасе и Оклахоме. Отраслевой регулятор Техаса (Public Utility Commission of Texas, PUCT) по согласованию с губернатором штата уже ввел мораторий на отключения потребителей за неоплату счетов за электроэнергию, цены на которую резко выросли (в 70 раз выше нормальных для этого времени года) в период сильных холодов с 14 по 19 февраля. Дополнительно комитет Сената США по энергетике и природным ресурсам (U.S. Senate Energy and Natural Resources Committee) планирует в ближайшее время назначить специальные слушания для разбора ситуации с обеспечением надежности энергоснабжения в Техасе. По заявлению председателя комитета, одобренные представителями сразу обеих партий, слушания необходимы для того, чтобы выработать меры, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем.

Официальный сайт Utility Dive

* В операционную зону входят полностью или частично штаты Монтана, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Луизиана, Техас.

** Системный оператор объявляет Maximum Generation Event в случае риска возникновения дефицита мощности и оповещает потребителей о резком росте потребления и необходимости экономить электроэнергию, чтобы избежать аварий и массовых отключений.

*** В операционную зону входят полностью или частично штаты Монтана, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас.

**** SPP применяет оповещения о введении режима чрезвычайной ситуации (Energy Emergency Alert, EEA) трех уровней, которые ранжируются от первого к третьему в зависимости от степени угрозы надежности обеспечения энергоснабжения.