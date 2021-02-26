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Реконструкция двух развязок на МКАД начнется к лету

Реконструкция двух развязок на МКАД начнется к лету

26 февраля 2021, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Реконструкцию транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля планируется начать к лету 2021 года, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"В настоящее время завершается разработка проектной документации... Активные строительные работы на этих объектах начнутся во втором квартале 2021 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.

В нем указывается, что также идет реконструкция развязок МКАД-Алтуфьевское шоссе и МКАД-Осташковское шоссе. Работы по ним планируется завершить в начале 2023-го и в середине 2022 года.

Как добавляется в сообщении, пропускная способность развязок увеличится за счет замены клеверного варианта на пересечении с разнонаправленными съездами. Проектами предусмотрена организация боковых проездов вдоль МКАД, строительство съездов на кольцевую магистраль, реконструкция существующих съездов и скоростные переходные полосы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
 

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Источник: РИА Новости

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