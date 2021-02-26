Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, который умещается в трех кейсах. Комплекс способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется не более 30 минут.



Комплекс, получивший название «Защита», может «видеть» летательные аппараты в радиусе 360 градусов и на расстоянии 2 км определять, какого они типа - самолетного, вертолетного или конвертоплан. Устройство также способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА, действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем.



Благодаря пассивному когерентному локатору РЛС «Защита» не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться системе незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.



В составе Ростеха проект реализует НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

«Растущая доступность беспилотных летательных аппаратов повышает риск их неконтролируемого и незаконного использования, в том числе на критически важных объектах. Однако применение средств защиты зачастую ограничено. Например, использование комплексов с активными РЛС невозможно в местах массового скопления людей, а сами комплексы заметны и уязвимы для радиопротиводействия. Поэтому сегодня предприятия холдинга при разработке средств защиты от дронов используют новые схемотехнические решения, позволяющие максимально эффективно обеспечить безопасность охраняемого объекта», – отметил генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко.

Комплекс «Защита» дополнил линейку средств для противодействия беспилотникам, разработанных предприятиями «Росэлектроники».