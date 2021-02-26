Энергетики компании «Россети Московский регион» реализуют комплексную программу по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей г.о. Чехов. В рамках этой работы осуществляется самая масштабная за последние годы реконструкция и ремонт электрических сетей напряжением 0,4/6/10 кВ.

В мероприятиях задействованы 17 бригад из филиалов компании «Россети Московский регион» в составе более 90 человек, 31 единица спецтехники.

К настоящему времени проведена оценка надежности схемы электроснабжения потребителей. На предмет возможных дефектов осмотрены все линии электропередачи 0,4/6/10 кВ, протяженность которых составляет более 1 800 км, и 765 трансформаторных подстанций в зоне ответственности Чеховского района электрических сетей.

Анализ полученных данных позволяет оперативно принимать меры для повышения стабильности и качества электроснабжения в округе. На текущий момент уже заменены 20 силовых трансформаторов с увеличением мощности в населенных пунктах: Дмитровка, Алексеевка, Гришенки, Богдановка, Масловка, Манушкино, Любучаны, Пешкино, Юрово, Алферово, Курниково, Зыкеево, Аксенчиково. На воздушных линиях 0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение 18 населенных пунктов (Поповка, Пешково, Гришенки, Венюково, Алексеевка, Гришино и др.), проведена замена 10 км неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения для повышения пропускной способности. Ведется перераспределение нагрузок по высоковольтным линиям для повышения качества электроснабжения потребителей.

Масштабные работы проведены энергетиками по ремонту и увеличению пропускной способности кабельных линий 6 кВ и 10 кВ с питающих центров 110 кВ «Венюково» и 220 кВ «Бугры».

Для исключения случаев падения деревьев на линии электропередачи (ЛЭП) при неблагоприятных погодных условиях от древесно-кустарниковой растительности расчищено 11 га трасс вдоль линий электропередачи различного класса напряжения.

Энергетиками «Россети Московский регион» также разработана программа оснащения потребителей недавно принятых на баланс СНТ «умными» счетчиками с дистанционной передачей данных и автоматическим лимитом потребляемой мощности, соответствующей той, которая указана в договоре на техприсоединение. До 31 мая в г.о. Чехов планируется установить 1 650 подобных приборов.

Умные счетчики позволят не допустить возможных перегрузок из-за превышения разрешенной мощности, ведущих к повреждению электрооборудования и нарушениям электроснабжения.

«Все проводимые и запланированные на ближайшее время мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят обеспечить в дальнейшем качественное и надежное электроснабжение потребителей г.о. Чехов», - подчеркнул Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион», который лично контролирует ход работ. Их эффективность уже оценили жители деревень Пешково, Тюфанки, СНТ «Снежная долина» и др., приславшие в адрес энергетиков слова благодарности.

Мы и дальше будем рассказывать об этапах реализации комплексной программы по повышению надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов. Полностью завершить весь перечень намеченных работ энергетики планируют к концу марта.