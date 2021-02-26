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"Россети Московский регион" вдвое увеличат мощность одного из ключевых центров питания востока Подмосковья

Россети Московский регион, МОЭСК

Стартовала масштабная реконструкция стратегической для Богородского городского округа ПС 110 кВ «Кудиново». Компания «Россети Московский регион» инвестирует в проект 1 млрд рублей.

От бесперебойной работы объекта зависит снабжение города Электроугли, близлежащих деревень и садовых товариществ. В числе потребителей находятся больница, две школы, детский сад, городская инфраструктура, а также местные предприятия, например НИИЭИ – производитель щёток электромашин, контактных пар и высокомощных литий-ионных аккумуляторов.

В ходе реконструкции:

- На подстанции установят два трансформатора по 40 МВА, что обеспечит дополнительную мощность для развития Электроуглей.
- Для подключения потребителей будет построено новое здание закрытого распределительно устройства (РУ) 6 кВ.
- На открытых РУ 110 кВ и 35 кВ установят 14 элегазовых выключателей, 38 разъединителей, все - дистанционно управляемые.

Применение современного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей, улучшить экологические характеристики и повысить пожаробезопасность.

Полное завершение работ запланировано на 2025 год.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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