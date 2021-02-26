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26 февраля 2021, 15:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Стартовала масштабная реконструкция стратегической для Богородского городского округа ПС 110 кВ «Кудиново». Компания «Россети Московский регион» инвестирует в проект 1 млрд рублей.
От бесперебойной работы объекта зависит снабжение города Электроугли, близлежащих деревень и садовых товариществ. В числе потребителей находятся больница, две школы, детский сад, городская инфраструктура, а также местные предприятия, например НИИЭИ – производитель щёток электромашин, контактных пар и высокомощных литий-ионных аккумуляторов.
В ходе реконструкции:
- На подстанции установят два трансформатора по 40 МВА, что обеспечит дополнительную мощность для развития Электроуглей.
- Для подключения потребителей будет построено новое здание закрытого распределительно устройства (РУ) 6 кВ.
- На открытых РУ 110 кВ и 35 кВ установят 14 элегазовых выключателей, 38 разъединителей, все - дистанционно управляемые.
Применение современного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей, улучшить экологические характеристики и повысить пожаробезопасность.
Полное завершение работ запланировано на 2025 год.
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