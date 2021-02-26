В самарском филиале компании «Россети Волга» начинается 2-й этап реализации крупного инвестиционного проекта – реконструкции подстанции 110 кВ Безымянка-3 в столице региона. Общая сметная стоимость составляет свыше 687 млн рублей, запланированные капитальные вложения в 2021 г. – 180 млн руб.

Подстанция через территориальные сетевые организации обеспечивает электроэнергией Кировский район г. Самара – 225 тысяч бытовых потребителей, объекты социальной инфраструктуры, строящиеся жилые комплексы, предприятия. Крупный потребитель – шоколадная фабрика «Россия» (ООО «Нестле Россия»), один из лидеров кондитерского производства в стране.

В минувшем году возведено здание подстанции, частично смонтировано оборудование закрытого распределительного устройства 110 кВ, установлены ячейки и 1 силовой трансформатор. В 2021 году энергетики «Россети Волга» установят второй трансформатор мощностью 63 МВА, смонтируют оборудование закрытого распределительного устройства, установят дугогасящие и токоограничивающие реакторы. После пусконаладочных работ запланирован перезавод кабельных линий электропередачи 10 и 110 кВ по постоянной схеме.

Учитывая значимость подстанции для энергоснабжения самого крупного района Самары, энергетики ведут работы на объекте без отключения и ограничения электроснабжения потребителей. Для этой цели используется мобильная модульная подстанция 110 кВ, состоящая из двух модулей на полуприцепах, с возможностью их перевозки автомобильным транспортом. На одном из них смонтировано комплектное распределительное устройство с элегазовым выключателем 110 кВ, а также силовой трансформатор 110/10(6) кВ. На втором установлено распределительное устройство 10 (6) кВ со всеми необходимыми системами защиты и управления.

В перспективе ПС 110 кВ Безымянка-3 станет подстанцией закрытого типа, а установленная мощность ее трансформаторов увеличится с 90 до 126 МВА. Повысятся безопасность подстанции и надежность энергоснабжения потребителей.

Завершение реконструкции энергообъекта запланировано на 2022 год.