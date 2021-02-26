Согласно данным доклада, опубликованного информационной компанией IHS Markit, ожидается, что мировой рынок систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) в 2021 г. увеличится более чем в два раза по сравнению с уровнем 2020 г. Так, объем ежегодных вводов СНЭЭ, который в 2020 г. составил 4,5 ГВт, в 2021 г. превысит 10 ГВт.

По мнению IHS Markit, на рынке СНЭЭ продолжат доминировать США. Предполагается, что в 2021 г. американский рынок составит 50% мирового рынка СНЭЭ, что обусловлено широким применением в США СНЭЭ для обеспечения надежного энергоснабжения в периоды пикового потребления. Ожидается, что США продолжат доминировать на рынке СНЭЭ до 2023 г. При этом в докладе также отмечается большой рост спроса на СНЭЭ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). Ожидается, что с учетом амбициозных планов по декарбонизации экономики Китая в его материковой части предположительно с 2025 г. будет наблюдаться быстрый рост спроса на СНЭЭ. В результате к 2030 г. на долю Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться 44% от объема ежегодных вводов СНЭЭ. В Европе в 2021 г. планируется увеличение ежегодных вводов СНЭЭ на 70%, поскольку эта технология стала более широко использоваться для поддержания стабильной частоты в энергосистеме и обеспечения балансовой надежности при увеличении доли ВИЭ-генерации.

В рамках политики США по расширению налоговых льгот для инвестиций в строительство солнечной генерации (Investment Tax Credit, ITC) вплоть до 2025 г. продолжат пользоваться налоговыми льготами проекты строительства энергокомплексов в составе солнечной генерации и накопителей энергии – СЭС+СНЭЭ (solar-plus-storage). За последние полгода проведены тендеры или заключены контракты на сооружение энергокомплексов СЭС+СНЭЭ суммарной мощностью 1,3 ГВт. По прогнозам IHS Markit в 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию энергокомплексы СЭС+СНЭЭ суммарной мощностью около 3,8 ГВт, что составляет 320% от вводов в 2020 г. (0,9 ГВт). Мировой рынок СНЭЭ стремительно развивается. Число стран, где объем ежегодных вводов СНЭЭ превышает 100 МВт, увеличится с 9 (в 2020 г.) до 17 (в 2022 г.). Тремя крупнейшими эонами развития технологий накопления электроэнергии станут США, материковый Китай и Австралия, в которых, по прогнозам, суммарная мощность введенных в эксплуатацию СНЭЭ в 2021 г. составит 4,5 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс PEi