В "Артеке" строят лагерь "Солнечный"

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию четвертого этапа строительства и реконструкции Детского лагеря «Солнечный», входящего в комплекс Международного детского центра «Артек» в Крыму. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строительство лагеря «Солнечный» на территории Международного детского центра «Артек» началось в 2017 году. При этом его создание было запланировано почти пятьдесят лет назад в проекте «Большого «Артека» архитектора Анатолия Полянского. Строительство лагеря объединит всю территорию детского центра в единый комплекс, который будет простираться от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф. Предполагается, что с открытием «Солнечного» «Артек» сможет принимать около пяти тысяч детей в смену и почти 50 тысяч в год. Напомним, в 2019 году эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленный после корректировки 3 этап работ в «Солнечном», предусматривающий обустройство внутриплощадных инженерных сетей и установку блочно-модульной котельной.

Одобренным Главгосэкспертизой России проектом запланировано строительство пешеходной эстакады, установка ограждения и прокладка проезда между лагерями «Лазурный» и «Кипарисный». Также для обеспечения коммунальными услугами детского лагеря «Солнечный» построят одноэтажное здание и новые сети хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения, водопровода и кабельной канализации.

Кроме того, благоустроят прилегающую к «Солнечному» территорию: здесь проложат проезды, построят спортивную и игровую площадки, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация - АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Фото: stroy-krim.org