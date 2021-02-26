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В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций

В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций

26 февраля 2021, 10:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: dg-yug.ru

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В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали глава города Евгений Первышов и гендиректор «МетКон» Юрий Сухов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, в данное время для реализации проекта на макете города подобран земельный участок. Он обеспечен подъездными путями, в непосредственной близости есть необходимые коммуникации и мощности. 

Компания уже готовит бизнес-план инвестпроекта, а также пакет документов в администрацию края для принятия решения о соответствии проекта критериям масштабности. После присвоения проекту такого статуса инвестор сможет воспользоваться полагающимися в таком случае льготами.

«Инвестиции в проект составят свыше 150 млн рублей. После его реализации объем производства вырастет с 2 до 5-6 тыс. тонн металлоизделий и конструкций ежегодно», - написал Первышов.

Компания «МетКон» была создана в 2020 году в рамках деятельности предприятия «Торгстрой». 

«Предприятие это мы знаем, оно зарекомендовало себя с хорошей стороны. Более 15 лет участвует в строительстве крупных производственных объектов на территории Кубани и изготовлению металлоконструкций для них», - прокомментировал Первышов.

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Источник: dg-yug.ru

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