В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали глава города Евгений Первышов и гендиректор «МетКон» Юрий Сухов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, в данное время для реализации проекта на макете города подобран земельный участок. Он обеспечен подъездными путями, в непосредственной близости есть необходимые коммуникации и мощности.

Компания уже готовит бизнес-план инвестпроекта, а также пакет документов в администрацию края для принятия решения о соответствии проекта критериям масштабности. После присвоения проекту такого статуса инвестор сможет воспользоваться полагающимися в таком случае льготами.

«Инвестиции в проект составят свыше 150 млн рублей. После его реализации объем производства вырастет с 2 до 5-6 тыс. тонн металлоизделий и конструкций ежегодно», - написал Первышов.

Компания «МетКон» была создана в 2020 году в рамках деятельности предприятия «Торгстрой».