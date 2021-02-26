 
Встречи

В Минэнерго России рассказали представителям регионов о преимуществах новой модели рынка тепла

В Минэнерго России рассказали представителям регионов о преимуществах новой модели рынка тепла

26 февраля 2021, 17:50
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
222

Переход на целевую модель рынка тепла позволит удвоить инвестиции в теплоснабжение, рассказал заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов на межрегиональном семинаре, посвящённом целевой модели рынка тепла.

Переход муниципалитетов к новой модели рынка тепла позволяет им формировать долгосрочные отношения с теплоснабжающими предприятиями. Это даёт возможность реализовывать масштабные инвестиционные программы с предсказуемой ценой тепла на период до 10 лет.

«Новая модель удваивает инвестиции в сравнении с аналогичным показателем при существующем порядке тарифного регулирования. В настоящее время к целевой модели рынка тепла перешли 18 муниципалитетов, в которых сейчас по соглашениям гарантированно произойдет кратный рост инвестиций – на сумму 120 млрд рублей. Инвестиции по времени растянуты на 5-15 лет, но опережающими темпами средства вкладываются в теплоэнергетику уже сейчас», – рассказал Георгий Попов.

В семинаре, который провели Минэнерго и Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» при содействии аппарата Полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе, в онлайн-формате приняли участие представители региональных органов власти, муниципалитетов и предприятий ТЭК из почти 30 регионов России. Участники семинара отметили, что можно провести локальные семинары по регионам.

«Готовы с каждым муниципальным образованием говорить, консультировать, объяснять, какие риски – нужна ли модель «альтернативной котельной» или можно использовать другие источники. Всю эту работу планируем проводить в 2021 году и далее», – прокомментировал Георгий Попов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел встречу с губернатором Ставрополья 26.02.2021
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел встречу с губернатором Ставрополья
Глава ОСК Алексей Рахманов ознакомился с производственными возможностями корпорации 25.02.2021
Глава ОСК Алексей Рахманов ознакомился с производственными возможностями корпорации "Промтех"
В Минпромторге России состоялось подписание Соглашения о создании системы маркировки в Киргизии 25.02.2021
В Минпромторге России состоялось подписание Соглашения о создании системы маркировки в Киргизии
Александр Новак выступил на презентации Долгосрочного прогноза ФСЭГ по развитию газовой отрасли на п... 25.02.2021
Александр Новак выступил на презентации Долгосрочного прогноза ФСЭГ по развитию газовой отрасли на п...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Что с медью?
+