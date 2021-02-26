Переход на целевую модель рынка тепла позволит удвоить инвестиции в теплоснабжение, рассказал заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов на межрегиональном семинаре, посвящённом целевой модели рынка тепла.

Переход муниципалитетов к новой модели рынка тепла позволяет им формировать долгосрочные отношения с теплоснабжающими предприятиями. Это даёт возможность реализовывать масштабные инвестиционные программы с предсказуемой ценой тепла на период до 10 лет.

«Новая модель удваивает инвестиции в сравнении с аналогичным показателем при существующем порядке тарифного регулирования. В настоящее время к целевой модели рынка тепла перешли 18 муниципалитетов, в которых сейчас по соглашениям гарантированно произойдет кратный рост инвестиций – на сумму 120 млрд рублей. Инвестиции по времени растянуты на 5-15 лет, но опережающими темпами средства вкладываются в теплоэнергетику уже сейчас», – рассказал Георгий Попов.

В семинаре, который провели Минэнерго и Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» при содействии аппарата Полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе, в онлайн-формате приняли участие представители региональных органов власти, муниципалитетов и предприятий ТЭК из почти 30 регионов России. Участники семинара отметили, что можно провести локальные семинары по регионам.