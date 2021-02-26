В Новой Москве построят 2,3 млн "квадратов" жилья

В 2021 году в Москве начнется строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы, уточнив, что она станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро.



Запустить движение по новому участку Сокольнической ветки власти планируют до конца 2023 года.



Около будущей станции в Новой Москве построят около 2,3 млн кв. метров недвижимости – несколько жилых кварталов, с инфраструктурой и рабочими местами. Завершить строительство районов планируется в 2024 году. На первых этажах новостроек будет открыт ритейл-парк. Также планируется обустроить подъездные пути и дополнительные заезды от крупных магистралей.

