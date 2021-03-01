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2,3 млрд рублей - на плановый ремонт энергообъектов "Россети Северный Кавказ" в 2021 г.

2,3 млрд рублей - на плановый ремонт энергообъектов Россети Северный Кавказ в 2021 г.

1 марта 2021, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 2,3 млрд рублей на реализацию плана технического обслуживания и проведения ремонтных работ на своих энергообъектах.  Рост финансирования ремонтных программ в различных регионах СКФО в сравнении с прошлым годом составил от 2% до 28% в зависимости от территории обслуживания филиалов и объёма отраслевых задач. 

Так, на подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур предусмотрено более 836,5 млн рублей (на 3% больше 2020 г.).  На 28 % в сравнении с прошлым годом - почти до 266 млн рублей - увеличены затраты на ремонтную программу в Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии на плановый ремонт объектов направят 171 млн рублей (рост финансирования программы составит 5%). На мероприятия, направленные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики, будет направлено свыше 367 млн рублей (12 % - увеличение финансирования в сравнении с 2020 г.). В ремонт энергообъектов Северной Осетии будет вложено почти 204 млн рублей (на 2 % больше прошлогоднего финансирования).  Ремонтная программа филиала «Ингушэнерго» запланирована в объеме порядка 56,5 млн рублей (на 3 % превышает финансирование 2020 г.). Объем финансирования плановой ремонтной кампании в Республике Дагестан -  порядка 388 млн рублей. Эти расходы на уровне прошлогодних затрат АО «Дагестанская сетевая компания» (до 1 июля 2020 г. сетевые активы компании находились на балансе указанного дочернего АО). 

«Техническое обслуживание и ремонтные работы на энергообъектах - это ежегодная кропотливая работа тысяч специалистов «Россети Северный Кавказ». Мероприятия всегда включают в себя перечень приоритетных объектов, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения округа», – отметил Виктор Абаимов, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ».

Напомним, в текущем году «Россети Северный Кавказ» в зоне своей электросетевой деятельности в числе ключевых производственных работ проведут плановый ремонт порядка 3,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения и свыше 5,2 тысячи энергообъектов.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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