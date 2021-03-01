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"Фортум" и РФПИ инвестируют в строительство крупнейшей солнечной электростанции в России

Фортум и РФПИ инвестируют в строительство крупнейшей солнечной электростанции в России

1 марта 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФОРТУМ, РФПИ, СЭС, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Фортум"

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«Фортум», ведущая энергетическая компания в Северной Европе и лидер в области возобновляемой энергетики России, и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) инвестируют в проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 116 МВт в Республике Калмыкии. Станция станет крупнейшим объектом солнечной генерации на территории России.

Проект будет реализован совместным предприятием «Фортум» и РФПИ, в портфель которого в 2020 году вошли ветроэлектростанции в Ульяновской и Ростовской областях суммарной мощностью 350 МВт.

Ожидается, что первая очередь СЭС мощностью 78 МВт начнет поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года, а в полном объеме СЭС в Калмыкии заработает во втором полугодии 2022 года.

Солнечная электростанция в Калмыкии будет построена по итогам прошедших в 2018 и 2019 годах конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», заявил:
«Строительство крупнейшей в России солнечной электростанции станет развитием нашего сотрудничества с РФПИ. Амбициозный совместный проект в сфере возобновляемой энергетики будет способствовать как развитию в России инновационной отрасли, так и становлению Калмыкии в качестве одного из лидеров по использованию чистой, возобновляемой энергии. «Фортум» является последовательным сторонником активных действий по климатической повестке и демонстрирует свою приверженность целям устойчивого развития и принципам ответственного инвестирования».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:
«Инвестиция в строительство солнечной электростанции в Калмыкии направлена на развитие совместной платформы с Fortum и создание одного из крупнейших игроков в РФ в сфере возобновляемой энергетики. Важной частью проекта является применение оборудования российского производства. РФПИ прогнозирует значимый рост сегмента возобновляемой энергетики в России в ближайшие годы и намерен совместно с партнерами внести существенный вклад в создание новых экологически чистых энергетических мощностей».

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Источник: ПАО "Фортум"

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