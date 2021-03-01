Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию стадиона "СКА Арена" в Петербурге, сообщает пресс-служба ООО "СКА Арена" в понедельник.

"Государственная экспертиза подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания", - цитирует пресс-служба генерального директора компании "ГОРКА" (генеральный проектировщик - ИФ) Алексея Сидоренкова.

Новая ледовая арена запроектирована в статусе самой большой в мире. Строительство комплекса должно быть завершено к октябрю 2022 года.

Проект предполагает создание в Московском районе Санкт-Петербурга многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной. Вместимость объекта - более 20 000 зрителей на главной арене и не менее 300 зрителей на малой арене. На прилегающей к спорткомплексу территории будет создан парк отдыха с современным игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе, с возможностью использования площадок круглый год. Ввод в эксплуатацию намечен на май 2023 года. Стоимость 37 млрд рублей.

Арену планируется построить к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

СКК "Петербургский" (в прошлом им. Ленина) был построен к олимпийским играм 1980 года и способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещает до 25 тыс. зрителей. Здание практически полностью обрушилось 31 января в процессе демонтажа вант, поддерживающих крышу строения. Погиб человек.