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Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
1 марта 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
Правительство России выделило 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах страны. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.
"На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд рублей на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть - 70,5 млрд рублей - в этом году", - сказал он.
Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, 27 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов, среди них - северный обход Лобни в Московской области, мост через реку Шексну в Череповце, южный подъезд к Краснодару, восточный выезд из Уфы.
Мишустин добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры Республики Крым.
"Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост, - напомнил он. - Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог".
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