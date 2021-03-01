Крупнейшая энергетическая компания Техаса заявила о банкротстве

Ведущая энергетическая компания американского штата Техас Brazos Electric Power Cooperative объявила себя банкротом и попросила защиты от кредиторов. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Сильные морозы и обильные снегопады в Техасе привели к многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения штата. В результате миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, взвинтили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение трех-четырех дней, как сообщила позже телекомпании Си-эн-эн, энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.

Вызванные стихией последствия - как технические неполадки, так и поданные подрядчиками и потребителями исковые заявления - вынудили Brazos Electric Power Cooperative искать защиту в суде по делам имущественных должников пояснило агентство. Компания оценила свои активы и долговые обязательства в $1-10 млрд. Она распределяет электроэнергию 16 дистрибьюторам, которые в свою очередь доставляют ее конечным потребителям.

Фото: Reuters