Литва завершила важный этап синхронизации энергосетей с Европой

Энергетическая компания Litgrid завершила процесс перевода управляемого шунтирующего реактора мощностью 180 мегавольт-ампер из Игналины в Электренай, сообщает пресс-служба компании.

Это устройство обеспечивает качество подачи электроэнергии за счет регулирования напряжения и реактивной мощности в сети передачи.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис пояснил, что шунтирующие реакторы предназначены для регулирования напряжения в системе.

"Самое мощное такое устройство в Литве было перенесено в Электренай, потому что, когда Литва готовится к подключению к сетям континентальной Европы, именно здесь потребность в управлении напряжением является наибольшей", – сказал он.

Реактор вместе со связанным оборудованием, весящие почти 300 тонн, был доставлен на подстанцию литовской станции в Электренае еще осенью 2019 года. Испытание и настройка проходили с начала 2020 года. Акт о выполненных работах получен в феврале 2021-го.

Помимо этого реактора, в литовской системе работают еще десять шунтирующих реакторов меньшей мощности, но они не регулируются и их влияние носит локальный характер.

Масюлис подчеркивает, что каждый завершенный этап приближает республику к синхронизации с Европой, а также укрепляет и обновляет передающие сети Литвы. Кроме того, этот проект несет не только стратегические, но и экономические выгоды.

Выход из БРЭЛЛ

Литва, Латвия и Эстония входят в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

В Литве желание выйти из БРЭЛЛ объясняют стремлением добиться "энергонезависимости от России". Однако, по оценке многих экспертов, процесс отсоединения от БРЭЛЛ будет для стран Балтии крайне затратным в сфере ресурсов и денег, а также в будущем ударит по карману потребителей, тарифы для которых неизбежно вырастут.

В то же время Москва рассчитывает, что даже после выхода Прибалтики из БРЭЛЛ поставки электроэнергии республикам продолжатся.