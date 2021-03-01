 
За рубежом

Литва завершила важный этап синхронизации энергосетей с Европой

Литва завершила важный этап синхронизации энергосетей с Европой

1 марта 2021, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: sputniknews.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
204

Энергетическая компания Litgrid завершила процесс перевода управляемого шунтирующего реактора мощностью 180 мегавольт-ампер из Игналины в Электренай, сообщает пресс-служба компании.

Это устройство обеспечивает качество подачи электроэнергии за счет регулирования напряжения и реактивной мощности в сети передачи.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис пояснил, что шунтирующие реакторы предназначены для регулирования напряжения в системе.

"Самое мощное такое устройство в Литве было перенесено в Электренай, потому что, когда Литва готовится к подключению к сетям континентальной Европы, именно здесь потребность в управлении напряжением является наибольшей", – сказал он.

Реактор вместе со связанным оборудованием, весящие почти 300 тонн, был доставлен на подстанцию литовской станции в Электренае еще осенью 2019 года. Испытание и настройка проходили с начала 2020 года. Акт о выполненных работах получен в феврале 2021-го.

Помимо этого реактора, в литовской системе работают еще десять шунтирующих реакторов меньшей мощности, но они не регулируются и их влияние носит локальный характер.

Масюлис подчеркивает, что каждый завершенный этап приближает республику к синхронизации с Европой, а также укрепляет и обновляет передающие сети Литвы. Кроме того, этот проект несет не только стратегические, но и экономические выгоды.

Выход из БРЭЛЛ

Литва, Латвия и Эстония входят в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

В Литве желание выйти из БРЭЛЛ объясняют стремлением добиться "энергонезависимости от России". Однако, по оценке многих экспертов, процесс отсоединения от БРЭЛЛ будет для стран Балтии крайне затратным в сфере ресурсов и денег, а также в будущем ударит по карману потребителей, тарифы для которых неизбежно вырастут.

В то же время Москва рассчитывает, что даже после выхода Прибалтики из БРЭЛЛ поставки электроэнергии республикам продолжатся.

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: sputniknews.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Великобритании запущен проект строительства систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 9... 01.03.2021
В Великобритании запущен проект строительства систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 9...
Крупнейшая энергетическая компания Техаса заявила о банкротстве 01.03.2021
Крупнейшая энергетическая компания Техаса заявила о банкротстве
Итальянский системный оператор приступил к реализации проекта строительства межсистемного соединения... 01.03.2021
Итальянский системный оператор приступил к реализации проекта строительства межсистемного соединения...
Резервную ЛЭП для Южной Осетии проложат раньше срока 01.03.2021
Резервную ЛЭП для Южной Осетии проложат раньше срока

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+