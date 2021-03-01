АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Кей Поинт», которая планирует построить первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири центр обработки данных уровня Tier III по классификации Uptime Institute.

«Данное соглашение предшествует предоставлению статуса резидента ТОР «Надеждинская», – пояснил директор департамента резидентской политики АО «КРДВ» Сергей Скалий. – Со своей стороны, управляющая компания обязуется оказать содействие в выборе и выделении потенциальному инвестору земельного участка площадью 3 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене, а также обеспечить проект объектами инфраструктуры. Мы также будем прорабатывать вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы реализация проекта состоялась в намеченные сроки».

Коммерческий центр обработки данных будет располагаться в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Планируется строительство модулей ЦОД, каждый из которых будет включать четыре блока по 50 стоек. Реализация проекта будет идти в два этапа – каждый по 200 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Запуск в эксплуатацию первого этапа состоится в первой половине 2022 года.

«Мы выделили несколько ключевых драйверов спроса на услуги ЦОД, прежде чем выбрать место для реализации этого проекта, - рассказал генеральный директор ООО «Кей Поинт» Евгений Вирцер. – Во-первых, это отсутствие на Дальнем Востоке центров обработки данных, соответствующих всемирно признанным стандартам надежности и общей производительности ЦОД. Определенную роль сыграл и территориальный критерий - удаленность макрорегиона от Центрального округа требует развития локальной инфраструктуры. Еще один фактор - активное развитие на территории России китайских ИТ-компаний в последние годы».

Компания «Кей Поинт» заручилась партнерской поддержкой сеть премиальных дата-центров «3data», которая первой в России реализовала концепцию «ЦОД в шаговой доступности», а также является членом Ассоциации участников отрасли ЦОД и Координационного совета по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД).

«Наша страна находится в активной фазе цифровизации, и мы рады констатировать факт, что за пределами Московского региона есть спрос на центры обработки данных. Дальневосточный федеральный округ является крупнейшим по площади округом России, и наличие там качественной ИТ-инфраструктуры становится необходимым условием дальнейшего успешного развития региона и страны», - сказал генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала

По данным АО «КРДВ», в настоящее время инвестиционную деятельность на ТОР «Надеждинская» ведут 67 резидентов с проектами общей стоимостью 56,5 млрд рублей и планами создать свыше 7,2 тыс. рабочих мест. Из них 7 проектов уже реализовано, резиденты вложили в экономику Приморского края 14,1 млрд рублей и обеспечили рабочие места 1127 жителям региона.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока