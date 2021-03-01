 
Инвестиции (проекты)

На базе Московского эндокринного завода построят новый лабораторно-складской комплекс

На базе Московского эндокринного завода построят новый лабораторно-складской комплекс

1 марта 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: mos.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
226

Здание появится на Новохохловской улице и будет связано с существующими корпусами.

Для Московского эндокринного завода построят лабораторно-административно-складской комплекс. Соответствующий проект согласован Москомархитектурой. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров.

Комплекс возводится по ведомственному инвестиционному проекту с Минпромторгом России.

«Сейчас планируется строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса по производству лекарств на базе государственного предприятия “Московский эндокринный завод”. Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов. Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков», — отметил Сергей Кузнецов.

Лабораторно-административно-складской комплекс расположится по адресу: Новохохловская улица, дом 25. Он будет связан с существующими корпусами надземными переходами. Внутри здание разделят на административную часть и большой лабораторно- складской блок.

Главгосэкспертиза России одобрила проект 17 февраля.

«Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию. Объем инвестиций составит порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом ввод в эксплуатацию объекта намечен по плану на 2022 год. Стоит отметить, что модернизации предприятия способствуют как федеральные субсидии, так и льготы от городского Правительства. Так, Московскому эндокринному заводу присвоен статус промышленного комплекса, что обеспечивает ряд преференций: снижение региональной части налога на прибыль, а также налога на землю и имущество», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Строительство и реконструкция промышленного комплекса на базе Московского эндокринного завода пройдут в три этапа. Предусмотрено техническое переоснащение и реконструкция лабораторного комплекса предприятия, а также участка по производству мягких лекарственных форм.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mos.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту 01.03.2021
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту "СКА Арены" в Петербурге
Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах 01.03.2021
Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах
В центре Москвы построят жилые корпуса на тысячу семей 01.03.2021
В центре Москвы построят жилые корпуса на тысячу семей
В Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер 01.03.2021
В Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+