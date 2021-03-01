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На реконструкцию стадиона "Волга" в Чебоксарах выделили 740,9 млн рублей

На реконструкцию стадиона Волга в Чебоксарах выделили 740,9 млн рублей

1 марта 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: pravdapfo.ru

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КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии объявило открытый конкурс на реконструкцию стадиона «Волга» в Чебоксарах (ул. Коллективная, д. 3) . Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 740 млн 982 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Срок выполнения работ – 2 года и 7 месяцев.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 23 марта 2021 года.

О строительстве крупнейшего физкультурно-оздоровительного комплекса на территории нынешнего стадиона «Волга» рассказывал тогда еще врио главы республики Олег Николаев на заседании Высшего экономического совета 24 июля 2020 года. Стоимость объекта тогда оценивалась на сумму более 1 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство многофункциональных залов и плавательных бассейнов, приспособленных для инвалидов и маломобильных групп населения.

Напомним, что разработкой документации по реконструкции стадиона «Волга» занимался «Чувашгражданпроект». Открытие обновленного объекта изначально было запланировано на 2019 год, к празднованию 550-летия Чебоксар.

Фото cap.ru

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Источник: pravdapfo.ru

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