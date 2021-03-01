Рады сообщить, что на выставку "Энергетика и электротехника - 2021" открыта регистрация посетителей! Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 23 апреля в традиционном офлайн формате.

Получить билет на ведущее событие индустрии можно БЕСПЛАТНО!



Выставка "Энергетика и электротехника" — это эффективная платформа для решения бизнес-задач в сфере энергетики, ЖКХ, строительства и смежных отраслей. В выставке принимают участие ведущие производители энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий, поставщики сервисных услуг для энергетических предприятий.



На выставке вас ждет:

интересная выставочная экспозиция

выставочная экспозиция уникальная деловая программа в рамках ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

деловая программа в рамках ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ плодотворное общение с основными закупщиками энергетического и электротехнического оборудования в ЦЕНТРЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ.

Параллельно с выставкой «Энергетика и электротехника» будут работать Российский международный энергетический форум (РМЭФ), Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ), выставка инноваций Hi-Tech.

Организаторы выставки Выставочное объединение "РЕСТЭК" и компания "Экспофорум-Интернешнл" позаботятся о здоровье своих участников и посетителей и гарантируют соблюдение на площадке всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором - #ВыставкиКонгрессыБезопасно



Ждем вас и ваших коллег!

21–23 апреля 2021 года

КВЦ "Экспофорум", павильон Н