RusCable Insider #211 - Завод "Энергокабель"
Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
1 марта 2021, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЫСТАВКИ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Рады сообщить, что на выставку "Энергетика и электротехника - 2021" открыта регистрация посетителей! Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 23 апреля в традиционном офлайн формате.
Получить билет на ведущее событие индустрии можно БЕСПЛАТНО!
Выставка "Энергетика и электротехника" — это эффективная платформа для решения бизнес-задач в сфере энергетики, ЖКХ, строительства и смежных отраслей. В выставке принимают участие ведущие производители энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий, поставщики сервисных услуг для энергетических предприятий.
На выставке вас ждет:
Параллельно с выставкой «Энергетика и электротехника» будут работать Российский международный энергетический форум (РМЭФ), Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ), выставка инноваций Hi-Tech.
Организаторы выставки Выставочное объединение "РЕСТЭК" и компания "Экспофорум-Интернешнл" позаботятся о здоровье своих участников и посетителей и гарантируют соблюдение на площадке всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором - #ВыставкиКонгрессыБезопасно
Ждем вас и ваших коллег!
21–23 апреля 2021 года
КВЦ "Экспофорум", павильон Н
Заказ Пригласительных билетов доступен на сайте www.energetika-restec.ru
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