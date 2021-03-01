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Открыта регистрация посетителей на выставку "Энергетика и электротехника".

Рады сообщить, что на выставку "Энергетика и электротехника - 2021" открыта регистрация посетителей!  Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 23 апреля в традиционном офлайн формате.

Получить билет на ведущее событие индустрии  можно БЕСПЛАТНО!

Выставка "Энергетика и электротехника" — это эффективная платформа для решения бизнес-задач в сфере энергетики, ЖКХ, строительства и смежных отраслей. В выставке принимают участие ведущие производители энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий, поставщики сервисных услуг для энергетических предприятий.

На выставке вас ждет:

  • интересная выставочная экспозиция
  • уникальная деловая программа в рамках ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
  • плодотворное общение с основными закупщиками энергетического и электротехнического оборудования в ЦЕНТРЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ.

Параллельно с выставкой «Энергетика и электротехника» будут работать Российский международный энергетический форум (РМЭФ), Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ), выставка инноваций Hi-Tech.

Организаторы выставки Выставочное объединение "РЕСТЭК" и компания "Экспофорум-Интернешнл" позаботятся о здоровье своих участников и посетителей и гарантируют соблюдение на площадке всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором - #ВыставкиКонгрессыБезопасно

Ждем вас и ваших коллег!
21–23 апреля 2021 года
КВЦ "Экспофорум", павильон Н

Заказ Пригласительных билетов доступен на сайте www.energetika-restec.ru

 

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Источник: Выставочное объединение

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