Второго и третьего марта в Новой Купавне (Московская область) на 77-ое общее собрание членов НП “Ассоциация “Электрокабель” соберутся 115 человек – руководителей компаний, входящих в АЭК и приглашенные гости и спикеры. Вести прямую трансляцию для участников АЭК, а также освещать мероприятие будет редакция портала RusCable.Ru. Напомним, что с 2019 года медиахолдинг “РусКабель”, куда входит интернет-издание, также является членом АЭК.

В первый день информационно-консультативного семинара участники обсудят Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ, отдельно Украины и Беларуси, а также всю российскую экономику в зеркале глобальных мировых трендов.

Наталья Беляева, заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России, эксперт Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ представит доклад по теме “НДС - глобальная проблема рынка лома цветных металлов, но не единственная”. Продолжит налоговую тему Шишулин Р.Б., заместитель начальника МИ ФНС России № 5 по крупнейшим налогоплательщикам: “Налоговые разрывы. Новации 2021”.

Тему инновационных алюминиевых сплавов поднимет Лоран Котиньи, руководитель технической поддержки клиентов на рынке Европы ОК «Русал».

Шавкунов С. В., исполнительный директор J’son & Partners Consulting и Николаев А.В., генеральный директор АО «ОВС» обсудят тему рынка волоконно-оптических сетей России – регуляторные инновации и модернизация 2020-2030.

Представители Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Мельников Ю.В. и Гайда И.В. расскажут о Ключевых трендах развития электроэнергетики в мире и РФ.

А экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Крутихин М.И. поднимет тему российского нефтегазового сектора и глобальных тенденций.

Второй день собрания откроется справкой о включении новых челенов АЭК и продолжится отчетом о работе противодействии распространению фальсификата кабельной продукции. Комитет Антиконтрафакт представит ГОСТ на пожаробезопасные ПВХ-материалы. Ткаченко Владислав Сергеевич, генеральный директор, Ассоциация производителей трубопроводных систем, участник Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций» представит доклад по теме “Противодействие фальсификату в строительстве. Новые пути”.



Логинов К.Е., заместитель директора Фонда развития промышленности - главный конструктор ГИСП расскажет о возможностях цифровых сервисов и стратегии развития.

Во второй половине дня состоится обсуждение внутренних организационных вопросов Ассоциации: итоги работы, годовой отчет, подведение итогов выборов в органы правления, президента, ревизионной комиссии.

НП "Ассоциация "Электрокабель" (свидетельство о государственной регистрации от 26 февраля 2003г., № 1037722010204), объединяет предприятия, организации и фирмы России и стран СНГ. В состав Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского Союза. Научно-техническим центром ассоциации является Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП" г. Москва). Предприятия Ассоциации - акционерные общества, одно предприятие - государственное унитарное (ФГУП "ОКБ КП" г. Мытищи, Московская обл.).

НП "Ассоциация "Электрокабель" объединяет более 70 российских предприятий и компаний, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Целями деятельности Ассоциации являются:

содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, оборудования и материалов для неё на предприятиях членов Ассоциации;

содействие развитию инновационного и производственного потенциала членов Ассоциации, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов;

выработка рекомендаций по основным направлениям развития кабельной отрасли и технологии производства кабельных изделий;

представление и защита общих прав и интересов членов Ассоциации в центральных и местных органах государственной власти и управления, общественных, международных и иных организациях;

повышение профессионального, научно-технического, экономического и правового уровня специалистов членов Ассоциации.

Ассоциация не ведет предпринимательскую деятельность.

Членами НП "Ассоциация "Электрокабель могут быть любые граждане и юридические лица, которые разделяют цели Ассоциации. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. В Ассоциации предусмотрены следующие виды членства:

полномочные члены Ассоциации;

ассоциированные члены (поддерживающие деятельность Ассоциации).



Полномочными членами Ассоциации могут быть как юридические лица - производители кабельно-проводниковой продукции, так и физические лица - предприниматели, действующие без образования юридического лица. Ассоциированными (поддерживающими деятельность Ассоциации) членами Ассоциации могут быть как физические, так и юридические лица, представляющие предприятия-производителей оборудования и материалов для кабельной промышленности. Ассоциированные члены Ассоциации участвуют во всех мероприятиях и работе Ассоциации, но не участвуют в выборах руководящих органах. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.

Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием полномочных её членов на основании поданного заявления с краткой характеристикой производственного потенциала, а также при наличии рекомендаций не менее 2-х полномочных членов Ассоциации и при условии рекомендации Правления. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного взноса в течение 20 дней со дня принятия решения о приеме Общего собрания Ассоциации.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание её членов. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения Общего собрания являются обязательными для всех членов Ассоциации и иных её органов.

Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации является Правление Ассоциации, которое подотчетно Общему собранию её членов. Правление избирается на Общем собрании полномочных членов на срок три года в количестве девяти человек. Возглавляет Правление его Председатель - Президент Ассоциации, который избирается Общим собранием сроком на три года.

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием полномочных членов на срок три года и подотчетен Общему собранию членов и Правлению Ассоциации.