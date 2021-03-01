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В Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер

В Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер

1 марта 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что документация прошла общественные слушания и нашла поддержку у местных жителей.

Проект предусматривает появление на острове Котлин музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пяти научных центров, кинотеатра, океанариума, гостиниц, объектов торговли и общепита. Также здесь будет построено несколько жилых домов, школа-лицей на 550 мест и два детских сада на 150 мест и 50 мест.

В границах этой территории расположены три форта: «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Они будут реконструированы и объединены с будущим музеем единой благоустроенной территорией. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, этот кластер даст новый импульс развитию Кронштадта. Жители получат рабочие места, туристы – новое место притяжения.

В проект планировки заложена подготовка для развития транспортного сообщения. Из городского бюджета будет финансироваться прокладка внутриквартальных дорог, продление Цитадельского шоссе и реконструкция Кронштадтского шоссе. На федеральные средства отремонтируют и расширят транспортную развязку КАД с Кронштадтским шоссе.

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Источник: stroygaz.ru

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