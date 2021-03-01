В Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что документация прошла общественные слушания и нашла поддержку у местных жителей.



Проект предусматривает появление на острове Котлин музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пяти научных центров, кинотеатра, океанариума, гостиниц, объектов торговли и общепита. Также здесь будет построено несколько жилых домов, школа-лицей на 550 мест и два детских сада на 150 мест и 50 мест.



В границах этой территории расположены три форта: «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Они будут реконструированы и объединены с будущим музеем единой благоустроенной территорией. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, этот кластер даст новый импульс развитию Кронштадта. Жители получат рабочие места, туристы – новое место притяжения.



В проект планировки заложена подготовка для развития транспортного сообщения. Из городского бюджета будет финансироваться прокладка внутриквартальных дорог, продление Цитадельского шоссе и реконструкция Кронштадтского шоссе. На федеральные средства отремонтируют и расширят транспортную развязку КАД с Кронштадтским шоссе.