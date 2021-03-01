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В Росатоме разработано СНУП-топливо первого поколения для реактора БРЕСТ-ОД-300

В Росатоме разработано СНУП-топливо первого поколения для реактора БРЕСТ-ОД-300

1 марта 2021, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: ТВЭЛ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: АО "ТВЭЛ"

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Специалисты ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали технический проект твэла на базе нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива) для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Проект ляжет в основу промышленного производства СНУП-топлива, которое будет запущено в составе Опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

Параллельно в Топливном дивизионе Росатома продолжается работа по созданию твэлов второго поколения для «БРЕСТ-ОД-300» с более высоким уровнем выгорания, которые должны использоваться, когда производство СНУП-топлива перейдет от фабрикации на этап рефабрикации: то есть, в изготовлении свежего топлива будет использоваться переработанное СНУП-топливо первой загрузки, прошедшее цикл облучения в реакторе.

«Экспериментальные тепловыделяющие сборки со СНУП-топливом с 2014 года проходят испытания в реакторе БН-600 на Белоярской АЭС. При том что для стартовой загрузки реактора БРЕСТ достаточно обоснованного выгорания топлива на уровне 6%, в ходе экспериментов уже достигнут показатель 9%. Полученные результаты позволяют обосновать ресурсные испытания твэлов на глубину выгорания 9-10%»,  - отметил заместитель генерального директора АО «ВНИИНМ», руководитель объединенного отраслевого проекта «Разработка твэл и ТВС со СНУП-топливом» Михаил Скупов.

«Результаты исследовательской работы по СНУП-топливу для реактора БРЕСТ значительно ускорят разработки топлива для нитридного варианта активной зоны следующего поколения «быстрых» реакторов БН-1200М. В 2022 году планируется загрузить в БН-600 экспериментальные ТВС с твэлами типа БН-1200М для проведения ресурсных испытаний», - отметил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

В настоящее время на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») продолжается работа по строительству модуля фабрикации/рефабрикации СНУП-топлива в составе ОДЭК. 10 февраля 2021 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала АО «СХК» лицензию на строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Для справки:

Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива и РАО. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом, включающего модуль по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива, а также модуль по переработке облученного топлива.

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Источник: АО "ТВЭЛ"

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