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В центре Москвы построят жилые корпуса на тысячу семей

В центре Москвы построят жилые корпуса на тысячу семей

1 марта 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Группа компаний MR Group получила разрешение на строительство трех корпусов второй очереди жилого комплекса «Метрополия» в районе Южнопортовый. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новые корпуса на Волгоградском пр, вл. 32/5 будут состоять из семи секций, рассчитанных на 822 квартиры и 262 апартамента. Общая площадь жилья – около 53 тыс. кв. метров. Этажность переменная, до 30 этажей. Подземный паркинг на 399 автомобилей будет единым для всех трех корпусов, а кровля подземной части станет благоустроенным внутренним двором.

Корпуса 6 и 7 объединены, помимо общего паркинга, одноэтажным стилобатом со встроенно-пристроенной рампой и общественными помещениями. На первых этажах могут появиться супермаркеты, отделения банков, детский сад, кафе, пекарни, бытовые службы.

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Источник: stroygaz.ru

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