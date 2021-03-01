Сегодня понедельник, а это значит, что пришло время изучить свежий выпуск журнала RusCable Insider. Там как всегда есть, что почитать!

Гостем одного из недавних прямых эфиров RusCable Live стал Алексей Виноградов, руководитель отдела продаж «СегментЭнерго». Разговор получился интересным и долгим, и затронул он тему огнестойких кабельных линий, рыночную ситуацию вокруг ОКЛ и перспективные разработки компании. Мы записали все, что Алексей рассказал в прямом эфире, и сделали из этого текстовую версию интервью. Читайте его на 4-7 страницах.

Общаясь с участниками будущей выставки Cabex, наши менеджеры сталкиваются с разными мнениями о том, зачем этот формат общения с клиентом нужен компании. Часто они противоречивые: да, мы участвуем, но ни с кем общаться не хотим, мы будем на выставке, но про нас не пишите. Почему так? Ответ на этот и другие вопросы по поводу участия в выставке ищите на 8-11 страницах.

Два года назад группа финских ученых подсчитала, что миру необходимо получать 69 процентов первичной энергии от солнечных ферм, чтобы достичь своей амбициозной цели — нулевого уровня. Это, по словам ученых, потребует строительства гораздо большего количества солнечных ферм, чем запланировано в настоящее время. И все согласны с тем, что Сахара была бы идеальным местом для нескольких гигантских солнечных ферм. Однако, по мнению двух исследователей, консенсус неверен. Почему так, узнаете на 14-15 страницах.

Современный гаджет невозможно представить себе без кабеля, благодаря которому можно не только зарядить устройство от внешнего аккумулятора, но и подключить к компьютеру или мультимедийной системе автомобиля. Но вы наверняка даже не задумывались, что покупка некачественного кабеля для смартфона может привести к неполадкам телефона или вообще к возгоранию аккумулятора при зарядке. Чтобы такого не допустить, мы рассматриваем основные критерии выбора, на которые стоит опираться при покупке кабеля для гаджета на 21-22 страницах.



Скачать PDF. RusCable Insider Digest №210 от 24 февраля 2021 года

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