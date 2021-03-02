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"Черноморнефтегаз" построит дорожную сеть и переход в районе объездной Симферополя за 920 млн

Черноморнефтегаз построит дорожную сеть и переход в районе объездной Симферополя за 920 млн

2 марта 2021, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: c-inform.info

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Госпредприятие «Черноморнефтегаз» определено подрядчиком строительства улично-дорожной сети и надземного перехода в районе объездной дороги Симферополя. Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.

«Определить ГУП «Черноморнефтегаз» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ пообъекту «Строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу Симферополя», с ценой контракта 920 849 320 рублей», – сказано в тексте распоряжения.

В пресс-службе Службы автомобильных дорог республики Крыминформу уточнили, что предприятие будет строить дорожную сеть в микрорайоне «Крымская роза» на севере Симферополя.

Вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов пояснил Крыминформу, что дорожное строительство в общей стоимости контракта составляет около 30%.

«В проекте 70% стоимости - это сети: вода, канализация, газ. Будут строить внутриквартальные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. А после строительства сетей будет выполнено строительство дорог», - рассказал Кабанов

Работы в рамках контракта должны быть выполнены до конца 2022 года.

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Источник: c-inform.info

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