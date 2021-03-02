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Максим Решетников: Минэкономразвития поможет региональному бизнесу наладить взаимодействие с торгпредствами РФ для поддержки экспорта

Минэкономразвития России обсудит с Минпромторгом меры по налаживанию коммуникации между региональным бизнесом и торговыми представительствами РФ за рубежом для поддержки экспорта. Об этом заявил во вторник, 2 марта, министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Алтайского края.

Министр напомнил, что Минпромторг в настоящее время занимается перезагрузкой системы российских торгпредств.

"Мы сейчас вместе разрабатываем новую стратегию внешнеэкономической деятельности. И как раз стремимся в том числе и торгпредства нагрузить новыми задачами", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что в России достигнут крупный прогресс по импортозамещению в сфере сельскохозяйственного машиностроения. "По некоторым позициям мы даже переросли, и то, что вы в 27 стран поставляете свою продукцию, это подтверждает", - обратился он к предпринимателю, который задал вопрос о новых мерах поддержки экспорта.

По словам Максима Решетникова, торгпредства должны сопровождать системные экспортные программы. "Нам нужно сформировать эти горизонтальные программы, таргетировать их по странам, в том числе по вашему запросу. И с этим выйти", - подчеркнул он, подтвердив, что внешнеэкономический блок Минэкономразвития подключится к соответствующей работе Минпромторга.

"Давайте вместе с региональными центрами поддержки экспорта подумаем, как нам с вами обеспечить эффективную коммуникацию с торгпредствами", - предложил министр.

Отдельной задачей для межведомственной проработки Максим Решетников назвал необходимость поддержки экспорта малых и средних предпринимателей, в том числе путем развития экспорта через каналы электронных торговых площадок.

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Источник: Минэкономразвития

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