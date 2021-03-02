Специалисты «Россети Кубань» приступили к масштабной реконструкции энергообъектов распределительной сети в ст. Гостагаевская пригорода Анапы, где энергетическая инфраструктура является фактически единственным источником света и тепла для жителей населенного пункта. Для повышения надежности энергоснабжения потребителей станицы энергетики построят в кратчайшие сроки две новые линии электропередачи 10 кВ протяженностью 6,6 км и установят 130 опор. Это позволит перераспределить часть нагрузок с существующих линий и обеспечить качество энергоснабжения.

Распределительные сети ст. Гостагаевская в последнее время испытывают повышенные нагрузки в связи с активной застройкой и ростом населения. Только за последние два года в Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» поступило более 1,3 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям от владельцев новых земельных участков на общую мощность 19 МВт.

Кроме того, в населенном пункте фиксируются факты превышения разрешённой мощности, особенно в период пиковых нагрузок. Это является главной причиной перегруза линий и снижения качества энергоснабжения для законопослушных жителей, не превышающих разрешенную мощность.

В ответ на обращения жителей станицы энергетики проведут в течение марта масштабную реконструкцию существующих линий и построят новые энергообъекты, которые помогут повысить надежность энергоснабжения.

Планируется построить пять новых трансформаторных подстанций, почти пять километров линий электропередачи низкого класса напряжения, отремонтировать четыре трансформаторные подстанции и нескольких километров распределительной сети. Также будет смонтировано более семи километров нового самонесущего изолированного провода.

В реконструкции объектов распределительной сети в ст. Гостагаевская задействовано порядка 100 человек в составе 16 бригад, более 45 единиц техники, в том числе и специальной.

Напомним, в 2019 г. была проведена реконструкция и увеличение мощности основного питающего центра станицы – подстанции 110 кВ «Гостагаевская» с заменой устаревшего трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА. За последние годы в станице отремонтированы 35 ТП, 11 км линий распредсети, построено 15 ТП и 12 км новых ЛЭП.