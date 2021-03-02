 
Инвестиции (проекты)

На территории ИТМО Хайпарк в Санкт-Петербурге построят новый университетский кампус

Главгосэкспертиза, инфраструктура

Главгосэкспертиза, инфраструктура

Главгосэкспертиза, инфраструктура

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство главного учебного корпуса и семи зданий общежитий Второго кампуса Университета ИТМО на базе научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

История Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики началась в 1900 году, когда в Ремесленном училище цесаревича Николая было открыто Механико-оптическое и часовое отделение - в то время единственное в Российской империи. За сто с лишним лет отделение часовщиков доросло до статуса одного из лучших вузов мира в области информационных технологий. С 2013 года Университет ИТМО - участник Проекта 5-100, цель которого - повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. В 2019 году вуз занял первое место по качеству образования в рейтинге университетов России по версии Forbes.

Драйвером дальнейшего развития вуза стал федеральный проект строительства инновационного комплексного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный - новом районе Санкт-Петербурга, который построят в дворцовом треугольнике Гатчина-Пушкин-Петродворец. Здесь планируется создать комфортную городскую среду и новые точки притяжения для развития региона. Главный резидент спутника – ИТМО Хайпарк, в состав которого войдут новый кампус Университета ИТМО, четыре научных центра, центр обработки данных, бизнес-парк и технологическая долина.

В ходе реализации I этапа работ, по проекту которого выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России, построят главный учебный корпус и четыре здания общежития №1, рассчитанных на 618 человек. На II этапе, также одобренном экспертами, построят три здания общежития №2 – уже на 463 студента. На территории центра обустроят открытые автостоянки, стоянку спецавтотранспорта и велопарковки, КПП, места под трансформаторные подстанции. В ходе благоустройства территории создадут два искусственных водоема, положат дорожные покрытия, установят наружное освещение ограждения и малые архитектурные формы, выполнят озеленение.

«Важным и во многим уникальным решением при проектировании объектов университетского кампуса ИТМО Хайпарка стало создание единых функциональных и композиционных пространств, общественных зон как между блоками учебного корпуса, так и в общежитиях. Центральные многосветные пространства представляют собой открытые коворкинги и расширяют возможности для организации мини-концертов, лекций или иного общения студентов, в том числе во внеучебное время. На кровле главного корпуса обустроят прогулочную дорожку. Также можно отметить решения по цифровизации кампуса, где запланированы офисы для консультации и приема студентов с использованием удаленных сервисов», - рассказал главный специалист Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Павел Крутяков, выступивший в качестве ведущего эксперта при проведении экспертизы.

Главный учебный корпус ИТМО Хайпарк будет состоять из девяти двухэтажных блоков, объединенных общим центральным многосветным и многофункциональным залом, перекрытым глухой кровлей. В здании разместят ректорат, преподавательские, залы учебного совета и приемов, конференц-центр, библиотеку, учебные аудитории и множество зон открытого и закрытого коворкинга, в том числе в виде лестниц-амфитеатров и помещений фабрики-лаборатории. Также предусмотрено создание Студенческого клуба, архива, музея и выставочного комплекса университета, размещение магазинов, предприятий общественного питания, зон медицинского обслуживания, творческих, рекреационных и общественных пространств.

Учебный корпус рассчитан на единовременное обучение 1600 студентов и аспирантов, 500 преподавателей и членов обслуживающего персонала. Здесь будут обучаться и заниматься научной деятельностью студенты-магистранты и преподаватели университета ИТМО. Таким образом основу учебного процесса составят магистратура и аспирантура, ориентированные на прикладные исследования и разработки, а также их коммерциализацию. При этом здания в центре Санкт-Петербурга вуз сохранит за собой, оставив там бакалавриат и магистратуру, связанные с фундаментальными научными исследованиями.

Проектную документацию по обоим этапам строительства разработали в ООО «Архитектурное бюро «Студия 44». Застройщик - АО «ИТМО Хайпарк».

Фото: hp.itmo.ru, skyscrapercity.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Владимирская область получила ещё один транш в 726 миллионов рублей на строительство Рпенского проез... 02.03.2021
Владимирская область получила ещё один транш в 726 миллионов рублей на строительство Рпенского проез...
ГК 02.03.2021
ГК "Стрижи" построит в Новосибирске за 784 млн руб ФОК с искусственным льдом
В Тверской области создадут особую экономическую зону 02.03.2021
В Тверской области создадут особую экономическую зону "Эммаусс"
Архангельская область получит 470 млн рублей на расселение аварийных домов 02.03.2021
Архангельская область получит 470 млн рублей на расселение аварийных домов

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+