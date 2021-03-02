Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство главного учебного корпуса и семи зданий общежитий Второго кампуса Университета ИТМО на базе научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

История Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики началась в 1900 году, когда в Ремесленном училище цесаревича Николая было открыто Механико-оптическое и часовое отделение - в то время единственное в Российской империи. За сто с лишним лет отделение часовщиков доросло до статуса одного из лучших вузов мира в области информационных технологий. С 2013 года Университет ИТМО - участник Проекта 5-100, цель которого - повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. В 2019 году вуз занял первое место по качеству образования в рейтинге университетов России по версии Forbes.

Драйвером дальнейшего развития вуза стал федеральный проект строительства инновационного комплексного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный - новом районе Санкт-Петербурга, который построят в дворцовом треугольнике Гатчина-Пушкин-Петродворец. Здесь планируется создать комфортную городскую среду и новые точки притяжения для развития региона. Главный резидент спутника – ИТМО Хайпарк, в состав которого войдут новый кампус Университета ИТМО, четыре научных центра, центр обработки данных, бизнес-парк и технологическая долина.

В ходе реализации I этапа работ, по проекту которого выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России, построят главный учебный корпус и четыре здания общежития №1, рассчитанных на 618 человек. На II этапе, также одобренном экспертами, построят три здания общежития №2 – уже на 463 студента. На территории центра обустроят открытые автостоянки, стоянку спецавтотранспорта и велопарковки, КПП, места под трансформаторные подстанции. В ходе благоустройства территории создадут два искусственных водоема, положат дорожные покрытия, установят наружное освещение ограждения и малые архитектурные формы, выполнят озеленение.

«Важным и во многим уникальным решением при проектировании объектов университетского кампуса ИТМО Хайпарка стало создание единых функциональных и композиционных пространств, общественных зон как между блоками учебного корпуса, так и в общежитиях. Центральные многосветные пространства представляют собой открытые коворкинги и расширяют возможности для организации мини-концертов, лекций или иного общения студентов, в том числе во внеучебное время. На кровле главного корпуса обустроят прогулочную дорожку. Также можно отметить решения по цифровизации кампуса, где запланированы офисы для консультации и приема студентов с использованием удаленных сервисов», - рассказал главный специалист Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Павел Крутяков, выступивший в качестве ведущего эксперта при проведении экспертизы.

Главный учебный корпус ИТМО Хайпарк будет состоять из девяти двухэтажных блоков, объединенных общим центральным многосветным и многофункциональным залом, перекрытым глухой кровлей. В здании разместят ректорат, преподавательские, залы учебного совета и приемов, конференц-центр, библиотеку, учебные аудитории и множество зон открытого и закрытого коворкинга, в том числе в виде лестниц-амфитеатров и помещений фабрики-лаборатории. Также предусмотрено создание Студенческого клуба, архива, музея и выставочного комплекса университета, размещение магазинов, предприятий общественного питания, зон медицинского обслуживания, творческих, рекреационных и общественных пространств.

Учебный корпус рассчитан на единовременное обучение 1600 студентов и аспирантов, 500 преподавателей и членов обслуживающего персонала. Здесь будут обучаться и заниматься научной деятельностью студенты-магистранты и преподаватели университета ИТМО. Таким образом основу учебного процесса составят магистратура и аспирантура, ориентированные на прикладные исследования и разработки, а также их коммерциализацию. При этом здания в центре Санкт-Петербурга вуз сохранит за собой, оставив там бакалавриат и магистратуру, связанные с фундаментальными научными исследованиями.

Проектную документацию по обоим этапам строительства разработали в ООО «Архитектурное бюро «Студия 44». Застройщик - АО «ИТМО Хайпарк».

Фото: hp.itmo.ru, skyscrapercity.com