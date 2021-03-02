Судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края планирует построить на своей территории Центр профессиональной подготовки, сообщает RosTender.info.

Создание центра входит во вторую очередь масштабной реконструкции и переоборудования комплекса «Звезда». Вторая очередь также включает строительство сухого дока и достроечных цехов.

Предприятие объявило тендер по выбору подрядчика, который займется возведением зданий Центра профподготовки. Стоимость работ оценивается в 1 млрд 677 млн рублей, завод направит на строительство собственные средства. Заявки на участие в тендере принимают до 17 марта, итоги закупки подведут 14 мая.

На создание центра для подготовки специалистов по судостроению отведут 22 месяца. По проекту, он состоит из двух смежных блоков: учебно-лабораторного корпуса площадью более 8,7 тыс. кв. м и учебно-производственного корпуса площадью почти 3 тыс. кв. м, разделенных противопожарной стеной. Центр будет находиться с юго-восточной стороны от предзаводской площади завода «Звезда». Автор проекта - ООО ДПИ «Востокпроектверфь».

