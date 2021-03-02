Зачем компания тратит деньги на выставку?
2 марта 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, РТСОФТ
Отрасль: Электроэнергетика
В марте – апреле «РТСофт» проведет серию из четырех вебинаров о современных подходах к созданию цифровых моделей с применением ПК PowerFactory версии 2021.
Приглашаем вас подключиться к обсуждению перспективных технологий энергетики будущего!
Вебинары будут интересны и полезны руководителям, главным инженерам, техническим директорам, начальникам расчетных отделов и специалистам служб электрических режимов, перспективного развития и планирования, релейной защиты предприятий отрасли, сетевых компаний и проектных организаций.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Накануне мероприятия участники получат ссылку для подключения к трансляции.
Даты и темы планируемых вебинаров:
ПК PowerFactory, единая платформа для выполнения расчетов и анализа электроэнергетических систем и энергообъектов, успешно эксплуатируется в компаниях – лидерах энергетической отрасли. Комплекс позволяет повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.
В обновленной версии ПК PowerFactory – 2021:
– добавлены новые инструменты:
– усовершенствованы модули расчетов ТКЗ, модального анализа, распределительной сети, чувствительности, ВСГО;
– расширены возможности конвертирования данных;
– усовершенствованы модели энергетического оборудования;
– улучшены функции построения графиков и кривых;
– обновлены возможности пользовательского интерфейса.
DIgSILENT GmbH (Германия) – ведущий мировой производитель программного обеспечения, предоставляющий инжиниринговые услуги для электроэнергетических систем производства, передачи, распределения электроэнергии, а также услуги для промышленных предприятий на протяжении 30 лет в более чем 160 странах мира.
«РТСофт» – официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор решений DIgSILENT GmbH в России и странах ближнего зарубежья, обладает правом обучения и сертификации пользователей.
Следите за анонсами каждого из вебинаров на сайте «РТСофт»!
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