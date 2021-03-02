В марте – апреле «РТСофт» проведет серию из четырех вебинаров о современных подходах к созданию цифровых моделей с применением ПК PowerFactory версии 2021.

Приглашаем вас подключиться к обсуждению перспективных технологий энергетики будущего!

Вебинары будут интересны и полезны руководителям, главным инженерам, техническим директорам, начальникам расчетных отделов и специалистам служб электрических режимов, перспективного развития и планирования, релейной защиты предприятий отрасли, сетевых компаний и проектных организаций.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Накануне мероприятия участники получат ссылку для подключения к трансляции.

Даты и темы планируемых вебинаров:

11 марта: Обзор новых модулей и инструментов ПК PowerFactory – 2021. Зарегистрироваться. 25 марта: Типовые задачи проектировщика на примере расчета СВЭ. Зарегистрироваться. 8 апреля: Моделирование устройств современной энергетики. Зарегистрироваться. 22 апреля: Использование возможностей ПК PowerFactory в режиме реального времени. Зарегистрироваться.

ПК PowerFactory, единая платформа для выполнения расчетов и анализа электроэнергетических систем и энергообъектов, успешно эксплуатируется в компаниях – лидерах энергетической отрасли. Комплекс позволяет повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

В обновленной версии ПК PowerFactory – 2021:

– добавлены новые инструменты:

модуль экономического анализа с функцией оценки экономической эффективности электрических станций;

модуль оптимального выбора места установки и параметров оборудования (накопителей, регуляторов напряжения, положений РПН) для анализа, оптимизации и планирования работы распределительных сетей;

менеджер вариаций сети и менеджер оперативных сценариев, упрощающие управление и редактирование изменений сети, этапов развития и оперативных сценариев;

– усовершенствованы модули расчетов ТКЗ, модального анализа, распределительной сети, чувствительности, ВСГО;

– расширены возможности конвертирования данных;

– усовершенствованы модели энергетического оборудования;

– улучшены функции построения графиков и кривых;

– обновлены возможности пользовательского интерфейса.

DIgSILENT GmbH (Германия) – ведущий мировой производитель программного обеспечения, предоставляющий инжиниринговые услуги для электроэнергетических систем производства, передачи, распределения электроэнергии, а также услуги для промышленных предприятий на протяжении 30 лет в более чем 160 странах мира.

«РТСофт» – официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор решений DIgSILENT GmbH в России и странах ближнего зарубежья, обладает правом обучения и сертификации пользователей.

Следите за анонсами каждого из вебинаров на сайте «РТСофт»!