Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» реализует пилотный проект по внедрению систем накопления электрической энергии (СНЭ) в распределительных сетях 0,4 кВ.

Один из накопителей энергетики смонтировали в селе Ступино Рамонского района. Основная задача, решаемая здесь установкой СНЭ, — повышение надежности энергоснабжения социально-значимого объекта: Ступинского фельдшерско-акушерского пункта БУЗ ВО «Рамонская районная больница». При возникновении технологических нарушений в сетях «Россети Центр Воронежэнерго» система накопления обеспечит питание ФАП за счет накопленной энергии. Проектное время работы СНЭ на нагрузку — не менее 3 часов.

Еще один накопитель энергии установлен в селе Отрадное Новоусманского района на линии ВЛ 0,4 кВ № 1. Это протяженной фидер, питающий более 70 домовладений, расположенных на улицах Октябрьская и Набережная. По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителям значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения жителей.

Накопители электроэнергии — современные высокотехнологичные устройства, основным элементом которых является аккумулятор. Во время штатной работы электросети он накапливает электричество, а в случае возникновения перебоев на линии электроснабжения выдает электроэнергию в сеть, тем самым повышая качество и надежность энергоснабжения потребителей.

Накопители электроэнергии, которые устанавливаются в сетях Воронежэнерго, сконструированы на базе современных литий-ионных аккумуляторных батарей, оснащенных полупроводниковыми преобразователями, выполняющими функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления и учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок.

«Инновационные технологии по применению накопителей электроэнергии становятся важным структурным элементом современной энергетики. Сейчас наша задача — отработать технические требования, проектные решения, технологии монтажа и эксплуатации накопительных систем в рамках пилотного проекта в Рамонском и Новоусманском районах электрических сетей. В дальнейшем применение систем накопления будет тиражироваться для использования в распределительной сети в других районах области», — отметил директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.