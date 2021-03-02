Ивановские энергетики «Россети Центр и Приволжье» установили в регионе систему накопления энергии (СНЭ), предназначенную для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основной задачей, решаемой данным проектом, является улучшение качества электроснабжения потребителей деревни Говядово Ивановского района, где располагается густонаселенный район с индивидуальной жилой застройкой. Инновационное оборудование установлено в рамках реконструкции участка воздушной линии 0,4 кВ подстанции «Залесье» Ивановского района электрических сетей.

«При возникновении кратковременных технологических нарушений в электросети СНЭ сможет обеспечить электроснабжение жителей, а также нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик.

Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Ивэнерго» Андрей Ухтин пояснил, что система накопления энергии заряжается в ночные и дневные часы, когда потребление электроэнергии на минимуме, а в период пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы ликвидирует дефицит мощности в сети.

Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной полупроводниковым преобразователем, выполняющим функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления, защиты от перегрузок и учета электроэнергии.