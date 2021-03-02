Администрация Бураевского района ищет подрядчика для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. В селе Бураево планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Администрация района объявила открытый конкурс по отбору подрядчика. Начальная максимальная цена контракта составляет 368,8 млн рублей.

Строительство запланировано в 2021–2022 годах. На 2021 год выделяется финансирование в размере 157,1 млн рублей и на 2022 год — 211,7 млн рублей. Работы будут оплачиваться из средств федерального бюджета, региональной казны, муниципального бюджета и внебюджетных средств, говорится в проекте контракта.



Подрядчик должен будет построить само здание ФОКа в селе Бураево на улице Уральской, а также газовую котельную, благоустроить территорию, сделать канализацию, водоснабжение и другие инженерные сети, провести озеленение территории и проложить подъездные дороги.



Извещение о проведении открытого конкурса размещено в системе госзакупок 2 марта. Заявки от участников принимаются до 25 марта. Предусмотрено гарантийное обязательство со стороны победителя конкурса в размере 1% от стоимости контракта или 3,6 млн рублей.



В селе Бураево, расположенном на северо-западе республики, уже есть один ФОК. Он был открыт в 2003 году.



Как сообщал РБК Уфа, в феврале управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии обнаружило признаки нарушений, допущенные при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шаран. Объект должны были сдать еще в ноябре 2019 года, к празднованию 100-летия республики. Однако спорткомплекс до сих не достроен. ФАС также выяснила, что часть оплаченных работ на объекте не была проведена. Контракт о строительстве ФОКа был заключен между Управлением капитального строительства РБ и компанией «МегаСтройМонтаж».



