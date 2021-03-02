В Голландии завершено строительство и официально введен в коммерческую эксплуатацию комплекс ветровой генерации (ветрокомплекс) в составе шельфовых ВЭС Borssele III и ВЭС Borssele IV суммарной мощностью 731,5 МВт.

Ветрокомплекс расположен на расстоянии около 22 км от побережья провинции Зеландия у южной границы исключительной экономической зоны Нидерландов в Северном море. Ветрокомплекс занимает площадь ≈122км2 , а глубина моря в акватории комплекса колеблется от 16 м до 38 м. Первый монолитный свайный фундамент для ветровой турбины был установлен в акватории комплекса в 2019 г., а уже в августе 2020 г. ВЭС Borssele III и IV выработали первую электроэнергию. Установка 77 ветровых турбин Vestas V164 мощностью 9,5 МВт каждая в акватории ветрокомплекса была завершена в соответствии с графиком и в начале января текущего года ВЭС Borssele III и IV введены в эксплуатацию. Прогнозируется, что ежегодная выработка ветрокомплекса составит 3 тыс. ГВт*ч электроэнергии, что достаточно для электроснабжения примерно 825 тыс. голландских домохозяйств и составит около 2,3% от общего потребления электроэнергии в стране.

Реализацию проекта осуществлял консорциум Blauwwind в составе компаний Partners Group (45%), Royal Dutch Shell Plc. (20%), Diamond Generating Europe (DGE) (15%), Eneco Group (10%) и Van Oord (10%). Турбины для ветрокомплекса изготовлены и поставлены компанией MHI Vestas, монолитные свайные фундаменты – компанией Sif Holding, а компания Van Oord осуществляла проектные и строительномонтажные работы по установке фундаментов и подключению к ветроустановкам подводных кабельных линий напряжением 66 кВ, которые по договору субподряда с Van Oord изготовлены и поставлены компанией Prysmian Group. Компания TenneT отвечала за проектирование и строительство шельфовой трансформаторной подстанции Borssele Beta, а также за подключение ветрокомплекса к национальной электрической сети. По словам директора проекта Руланда Борсбума, строительство ветрокомплекса было реализовано быстрыми темпами и без серьезных проблем и инцидентов, несмотря на сложные условия, обусловленные пандемией COVID-19.

Информационно-аналитические ресурсы: Renewables Now, NS Energy