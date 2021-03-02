В Нижневартовске начнется строительство еще двух дорог

Фото департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В новых микрорайонах Нижневартовска в этом году начнут строить еще две дороги, которые позволят разгрузить проезжие части на востоке города. Возведение будет осуществляться за счет федеральных, окружных и городских средств по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Как сообщил во время заседания проектного комитета администрации муниципалитета директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий, речь идет о дорогах на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Ф. Салманова) и Ф. Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской). Общая протяженность двух участков дорог составит порядка 2,5 км. На их возведение в общей сложности выделено 855 млн рублей.

«Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится до конца марта заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству», - отметил Иван Силецкий.

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Нижневартовска Виктора Ситникова, объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 года. Городу нужны данные дороги, чтобы разгрузить заезд в Нижневартовск с восточной стороны.

«Напомню, что в ближайшие дни начнутся работы по строительству дороги по улице Московкина. Это было поручением губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Василия Тихонова. Возводить ее будем в рамках реализации контракта жизненного цикла – когда подрядчики не только строят, но еще и содержат дорогу на протяжении девяти лет», - добавил Виктор Ситников.

То, что все объекты значимы для города, подчеркнул и глава Нижневартовска Василий Тихонов. Во время заседания проектного комитета он поручил кураторам строек быть на связи с подрядчиками, осуществлять постоянный контроль выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы.