 
Контракты

В Нижневартовске начнется строительство еще двух дорог

В Нижневартовске начнется строительство еще двух дорог

2 марта 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: n-vartovsk.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
214

Фото департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Фото департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В новых микрорайонах Нижневартовска в этом году начнут строить еще две дороги, которые позволят разгрузить проезжие части на востоке города. Возведение будет осуществляться за счет федеральных, окружных и городских средств по национальному проекту «Жилье и городская среда». 

Как сообщил во время заседания проектного комитета администрации муниципалитета директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий, речь идет о дорогах на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Ф. Салманова) и Ф. Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской). Общая протяженность двух участков дорог составит порядка 2,5 км. На их возведение в общей сложности выделено 855 млн рублей.

«Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится до конца марта заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству», - отметил Иван Силецкий.

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Нижневартовска Виктора Ситникова, объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 года. Городу нужны данные дороги, чтобы разгрузить заезд в Нижневартовск с восточной стороны.

«Напомню, что в ближайшие дни начнутся работы по строительству дороги по улице Московкина. Это было поручением губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Василия Тихонова. Возводить ее будем в рамках реализации контракта жизненного цикла – когда подрядчики не только строят, но еще и содержат дорогу на протяжении девяти лет», - добавил Виктор Ситников.

То, что все объекты значимы для города, подчеркнул и глава Нижневартовска Василий Тихонов. Во время заседания проектного комитета он поручил кураторам строек быть на связи с подрядчиками, осуществлять постоянный контроль выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: n-vartovsk.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Башкирии хотят построить новый спорткомплекс за 369 млн рублей 02.03.2021
В Башкирии хотят построить новый спорткомплекс за 369 млн рублей
На заводе 02.03.2021
На заводе "Звезда" в Большом Камне построят Центр профподготовки
02.03.2021
"Черноморнефтегаз" построит дорожную сеть и переход в районе объездной Симферополя за 920 млн
Госкорпорация ОрВД повысит контроль за полетами воздушных судов в Приморском крае 01.03.2021
Госкорпорация ОрВД повысит контроль за полетами воздушных судов в Приморском крае

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+